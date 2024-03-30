Konya'da sandıklar okullara yerleştirildi - Son Dakika
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Konya'da sandıklar okullara yerleştirildi

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Konya'da yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık ve oy kullanma kabinleri okullara yerleştirildi. Seçimde kullanılacak olan sandıklar, sandık kurulu başkanları ve görevliler tarafından hazırlandı. Muhtarlar, vatandaşların seçmen bilgi kağıtlarını dağıttı ve oy kullanma sürecinde yardımcı olacaklarını belirtti.

30.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:24
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Konya'da sandıklar okullara yerleştirildi

KONYA - Konya'da sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilen okullar, yarın yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlandı.

Seçimde kullanılacak sandıklar ve oy kullanma kabinleri geceden okullara getirildi. Sabah ise sandık kurulu başkanları ve görevliler tarafından oy kullanılacak sınıflar, seçime hazırlandı. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, yarın yapılacak olan seçimler için okulların hazır olduğunu ifade ederek, "Bütün okullarda sandık kurulu başkanlarımız, görevliler, okul sorumlularımız okullarda sandıkları kurdular. Gelen arkadaşlar da kurmaya devam ediyor. Yarın için seçimlere hazırız. Yerel seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah kardeşlik içerisinde bu seçim de gerçekleşmiş olur" dedi.

Yapılacak seçimlerde muhtarların vatandaşların her zaman yanında olduğunu ifade eden Hamdi Demir, "Muhtarlarımız seçmen bilgi kağıtlarını vatandaşların evlerine kadar dağıtımını gerçekleştirdi. Okula oy kullanmaya geldikleri zaman seçmen bilgi kağıdı olmayan vatandaşlarımız için de hemen girişte Seçmen Bilgi Sorgulama bilgisayarımızı kurduk. Vatandaşımızın her daim hizmetindeyiz. Yeter ki vatandaşımız milli irade için okullara oy kullanmaya gelsin, devamında sandıkla alakalı muhtarlarımız kendilerine yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Konya\'da sandıklar okullara yerleştirildi
Kaynak: İHA

Konya, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Konya'da sandıklar okullara yerleştirildi - Son Dakika

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