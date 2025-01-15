Korudağ\'da Kar nedeniyle Trafik Kontrollü

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Çanakkale'nin Korudağ mevkiinde kar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Korudağ mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Korudağ'da trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Gelibolu ilçesi Korudağ mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak veriliyor. Sabah saatlerinde ise bir tırın makas atması sonucu trafik geçici bir süre kapatılmıştı. Tırın yoldan kaldırılması neticesinde trafik akışı yeniden sağlandı.

Karayolları ekipleri, yağışın etkili olduğu yolda kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile trafiğin kontrollü olarak verilmesi sağlandı. Ekipler tarafından sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda da uyarıda bulunuldu.