Köy Okulunda 23 Nisan Coşkusu Yeniden Canlandı - Son Dakika
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Köy Okulunda 23 Nisan Coşkusu Yeniden Canlandı

30 yıl aradan sonra köy okulunda 23 Nisan etkinliği düzenlendi, çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

23.04.2025 22:51
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Köy okulunda 30 sene sonra 23 Nisan coşkusu

ADANA - Adana'da 30 sene önce kapanan ve geçtiğimiz yıl yeniden eğitim hizmeti vermeye başlayan köy okulunda çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gönüllerince eğlendi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezhöyüğü İlkokulu, 60 sene önce yapıldı ve 30 sene boyunca hizmet verdi. Yaklaşık 30 sene önce okulun kapanmasıyla köydeki çocuklar da taşımalı eğitimle 10 kilometre uzaklıktaki Doğankent İlkokuluna gitmeye başladı. Kentte faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, okulun halini görüp restore ettirerek tekrardan eğitim yuvası haline gelmesini sağladı. 30 sene sonra yeniden çocuk cıvıltılarıyla dolan okulda bu sene Ogün Abi Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Yaklaşık 120 çocuk, hazırladıkları gösterileri okulun bahçesinde velilere ve öğretmenlerine sundu. Gösteri sonunda çocuklar, Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik'in tescilli "Adana bombası" ile ödüllendirildi.

"Bizim de bayramımız"

Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, "Bugün aslında bizim de bayramımız, mutluyuz. Çocuklarımızla beraber bugün Atamızın bize emanet ve armağan ettiği günü kutluyoruz, çok mutluyuz. Buradaki çocukların yüzde 90'ı çadırdan geliyor. Bu okulu zamanında biz yaptırmıştık. Çok da güzel verim alıyoruz. Burada 120 kadar öğrencimiz var. İnşallah çok daha fazla olacak. Bu okul 30 senedir atıl durumdaydı, şimdi artık burası daha canlı bir duruma geldi" dedi.

"Çocuklar kadar mutlu olduk"

Çocuklara ikramda bulunan tatlıcı Zeynep Geyik ise, "Çocuklara mutluluk dağıtıyoruz. Geçen yıl da gelip burada Adana bombası dağıtmıştık, çocuklar çok mutlu olmuştu. Bu yıl da tekrardan yapalım dedik, çocukları mutlu etmek için geldik. Çocuklar burada eğleniyorlar, yemeklerini yiyorlar, tatlılarını yiyorlar, mutlu oluyorlar. Birazdan da oyun alanına geçeceğiz. Hoplayıp zıplayıp oynayacağız çocuklarla. Tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Ecrin Kaya adlı çocuk, "Bugün buraya gelip bizi mutlu ettiler, yapılan etkinliklerden dolayı çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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