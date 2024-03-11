Kozluören Köyü'nde Ramazan'ın İlk Günü Geleneksel Yemek - Son Dakika
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Genel

Kozluören Köyü'nde Ramazan'ın İlk Günü Geleneksel Yemek

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Osmanlı köyü Kozluören'de yüzyıllardır herkes Ramazan'ın ilk gününde aynı yemeği olan çullama ve yeşil mercimeği pişirerek iftar açıyor. Köyün geçmişi Selçuklu Devleti dönemine kadar uzanıyor ve bu gelenek 900 yıldır hiç değişmeden sürdürülüyor. Köy halkı, Ramazan'ın birinci gününde çullama ve yeşil mercimeği pişirerek birlikte afiyetle tüketiyor.

11.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:15
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Bu köyde herkes yüzyıllardır Ramazan'ın ilk günü aynı yemeği yiyor

Ramazan'ın ilk günü her ocakta çullama ve yeşil mercimek pişiyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde Osmanlı köyü olarak bilinen Kozluören köyünde yüzyıllardır tüm köy halkı Ramazan ayının ilk gününde aynı yemeği yiyor. 400 nüfuslu köydeki her hane ilk iftarda oruçlarını çullama ve yeşil mercimek yiyerek açıyor.

Bursa'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta İnegöl ve Kestel ilçelerinin tam ortasında yer alan Kozluören köyünün geçmişi Selçuklu Devletinin son dönemlerine kadar dayanıyor. O dönemde yaşamış ve köyün kurucusu olarak ta bilinen Abdal Mehmed ismindeki gönül erbabının savaş zamanı ve Ramazan ayının ilk günü eşi Gül Hatun'a yaptırıp tüm köye dağıttığı Çullama ve Yeşil Mercimek geleneği 900 yıldır hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor.

11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 20 haneli köyün her mutafında sabah erken saatten itibaren bu iki yemek hazırlanıyor. İftar vakti yaklaştığında ise tüm ocaklardan pişen geleneksel iki yemeğin kokusu geliyor.

Önce elde açılan yufkalar bir tepsiye baklava gibi dizilip üzerine tercihe göre pişirilen beyaz yada kırmızı etler dökülüyor. Daha sonra tereyağı eritilerek hazırlanan soslar dökülerek çullama denilen yemek iftar sofralarına servis ediliyor.

Ramazan'ın birinci gününde her evde pişirilen çullama ve yeşil mercimek iftarda afiyetle yeniyor.

Kozluören Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ruhsel Demirtaş, Çullama ve Yeşil mercimek Ramazanlarda olmazsa olmazımız. İlk günü mutlaka yaparız. Büyüklerimizden öyle gördük. Babaannelerimiz ninelerimiz hep yapardı. Biz yapıyoruz bizden sonrada inşallah yaparlar" diye konuştu. Köy halkından Berrin Selçuk ise, Ramazan'da ilk gün herkesin evinde bu yemek pişer. Un su ve tuzla karıp hamuru açar ve saçta pişiririz. Daha sonra onları sarıp küçük küçük keserek üzerine pişirdiğimiz tavuğu dökeriz. İftarda da çokta güzel yeriz Ramazan'ımızda çok güzel geçer bu sayede. Herkesin evinde ilk günü yeşil mercimek ve çullama pişer" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kozluören Köyü'nde Ramazan'ın İlk Günü Geleneksel Yemek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozluören Köyü'nde Ramazan'ın İlk Günü Geleneksel Yemek - Son Dakika
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