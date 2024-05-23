KTÜ'de futbol maçında doktorlar ile mimarlar arasında kavga çıktı

Genel

KTÜ'de futbol maçında bu kez doktorlar ile mimarlar birbirlerine girdi

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Şenliği kapsamında üniversite öğrencileri arasında oynanan turnuva maçında yine kavga çıktı. Üniversite öğrencilerinin yumruklu kavgasında bir öğrenci yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Spor Şenliği kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında geçtiğimiz haftalarda Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin maçında kavga çıkmış, iki fakülte öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüşmüştü. Benzer görüntüler bu kez aynı turnuvanın 3.'lük maçında Mimarlık Fakültesi ile Tıp Fakültesi takımları arasındaki maçta yaşandı. Çıkan kavgada Mimarlık Fakültesi'nden R.Y. isimli bir öğrencinin elmacık kemiği kırılırken, karşılaşmayı 2-0 Tıp Fakültesi öğrencileri kazandı.