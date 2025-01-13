Kuaförden Oto Boyacısına

Genel

Kadın kuaförü, sanayide oto boyacısı oldu: Saçları değil, kaportayı boyuyor

Ordulu Zehra Mutlu Zerey, kuzenine yardım için gittiği sanayi dükkanında araçlara özel boya hazırlıyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zehra Mutlu Zerey, kendi mesleği olan bayan kuaförlüğü yerine, yardım için gittiği kuzeninin sanayideki iş yerinde oto boyacısı oldu. Araçların renk kodlarına göre özel olarak boya hazırlayan Zerey, işini sevdiğini belirtiyor.

Fatsa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zehra Mutlu Zerey (50), geçen yıllarda kadın kuaförlüğü üzerine eğitimleri tamamlayarak belgesini aldı. Bu sektörde çalışmayan Zerey, kuzenine yardım için gittiği sanayide araçlar için özel boya yapmayı öğrendi. Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde araçlara özel olarak boya dolumu yapan ve 'Sanayinin Ablası' olarak tanınan Zerey, bu mesleğin renklerle iç içe olduğu için bayan kuaförlüğüne benzediğini, mesleğini sevdiği söyledi.

"Yardımcı olmak için gelmiştim"

Kuzenin şehir dışında olduğu bir gün telefon ile boya yapmayı öğrendiğini ve o günden bu yana merak saldığını belirten Zerey, "Patronum, aynı zamanda kuzenim. Bir süre önce çok yoğun olduğunu ve benden yardımcı olmamı istedi. Kendisine sanayide yapamayacağımı söylesem de buraya geldim. Ben burada daha çok kendisinin notlarını tutarken, insanlara araç boyaları lazım oldu. Bir gün kendisi şehir dışında iken telefon ile bana tarif ederek boya yapmayı öğrendim. Şuanda kendisinden öğrendiğim gibi kaliteli boyalar yapmaya çalışıyoruz, müşteriler de beğeniyor" dedi.

"Bu iş bayan kuaförlüğüne de benziyor"

Belgelerini tamamlasa da hiç yapmadığını kadın kuaförlüğü ile oto boyacılığı mesleğini benzediğini anlatan Zerey, "Bayan kuaförlüğünün 4-5 yıl eğitimini aldım, stajını tamamladım ancak üzerine bir şey katmadım. Bu iş bence bayan kuaförlüğüne de biraz benziyor, en azından renkler ile alakalı bir meslek. Bu nedenle işimi seviyorum. Sağ olsun buradakiler bana 'Sanayinin Ablası' diyor. Şu an buradaki sanayide benden başka bu işi yapan yok" diye konuştu.