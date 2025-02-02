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Küçük Hayali Gerçekleşti

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4 yaşındayken çekilen fotoğrafın ardından itfaiyeci olan Ahmet Burak Öztürk, aynı pozu 18 yıl sonra verdi.

02.02.2025 11:32
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Doğuştan itfaiyeci...4 yaşındayken önünde fotoğraf çektirdiği itfaiye aracında 18 yıl sonra göreve başladı

4 yaşındayken önünde fotoğraf çektirdiği itfaiye aracında 18 yıl sonra göreve başladı

Yıllar sonra aynı pozu yeniden verdi

BURSA - Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'nde çalışan Ahmet Burak Öztürk (22), 4 yaşında bir itfaiye kamyonu önünde çektiği fotoğrafı buldu. Aynı pozu 18 yıl sonra yeniden çektiren Öztürk her iki fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştı. Öztürk'ün fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Bursa'da yaşayan Ahmet Burak Öztürk (22), küçüklük yaşlarından itibaren itfaiyeciliğe merak saldı. 4 yaşındayken bir aile gezisinde itfaiye kamyonunun önünde fotoğraf çekilen Öztürk, daha sonra hayranlık duyduğu mesleği yapabilmek için Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünde eğitimini tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından Öztürk, Bursa Büyükşehir İtfaiyesi Küçük Sanayi Grubu'nda mesleğine ilk adımını attı. Aradan geçen 18 yılın ardından 4 yaşında fotoğraf çektirdiği kamyona itfaiye eri olarak yeniden denk gelen Öztürk, bu kez üniformasıyla fotoğraf çektirdi. Küçüklük ve şimdiki fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Öztürk binlerce beğeni aldı.

"En büyük hayalimi gerçekleştirdim"

İtfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu belirten Öztürk, "Küçüklükten beri itfaiyeci olmaya karşı bir ilgim vardı. O fotoğraf çekildiğinde 4 yaşındaydım. Çok küçüktüm tam hatırlamıyorum ama fotoğrafın ailem tarafından çekildiğini biliyorum. Bu mesleğe karşı istek ve heyecan oluştu. 'Ben büyüyünce itfaiyeci olacağım' dedim, ilerlettim ve bu günlere geldim. Hayalimin peşinden koştum ve başardım. Mesleğime küçüklüğümden beri hayran olduğum için bana zor gelmiyor. İşimi severek yapıyorum. 5 aydır bu mesleğin içerisindeyim. Daha öncesinde Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünden mezun oldum. Gerekli şartları sağladıktan sonra Bursa Büyükşehir İtfaiyesi Küçük Sanayi Grubu'nda mesleğime ilk adımı attım. Hayalimin gerçekleştiği için çok mutluyum. Benim ve ailem için gurur verici bir durum" dedi.

"Hikayemin beğenilmesi beni çok mutlu etti"

Sosyal medyada 18 yıl aradan sonra paylaştığı fotoğrafın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Öztürk "Yıllar sonra o fotoğrafı tekrar çektirdiğimde çok heyecanlıydım. Sonrasında sosyal medya hesabımdan paylaştım. Birden herkes tarafından paylaşılmaya başladı. Arkadaşlarım sosyal medyadan bana görüp yazdılar. Hikayemin bu kadar beğenilmesi beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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