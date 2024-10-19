Küçükçekmece Belediyesi'nden Ücretsiz Anne Taksi Projesi

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- Küçükçekmece Belediyesi'nden Anne bebek taksi projesi hayata geçirildi

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi tarafından anne ve bebeklerini rahat, konforlu bir şekilde hastane ve evlerine ulaştırmak, kadınların doğum yolculuğunda yalnız bırakmamayı hedefleyen 'Anne Taksi' projesi hayata geçirildi. Yürütülen çalışmayla ilgili açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "endi kentimiz içerisinde özellikle anne adaylarımızın doğum nedeniyle ile hastaneye gidip gelmesi taksi bulmakta zorlanıyorlar ama sadece zorlanma değil. Dar gelirli vatandaşlarımızda sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bu projeyi bugünden itibariyle hayata geçiriyoruz" dedi.

Sosyo-ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyan anne ve anne adayları için Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Anne Taksiler' projesinin tanıtımı gerçekleşti. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tören alanındaki tanıtım programına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Proje çerçevesinde Kadın Doğum ve Çocuk Bölümü olan devlet hastanelerinden randevusu olan Küçükçekmeceli annelere ücretsiz hizmet verilecek. Anne taksi hizmetinden yararlanmak isteyenler, en az 2 gün önceden almış oldukları randevuyu hafta içi 08.30-17.00 saatleri aralığında 444 4 360/2663 numaralı telefona bildirerek, taksi randevularını oluşturabilecek.

"Bizi heyecanlandıran projedir"

Çalışmaları tamamlanan proje için düzenlenen tanıtım töreninde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuşma yaptı. Çebi, 2024 seçim çalışmaları içerisinde Anne taksi bizim onlarca projeden bir tanesi olduğunu belirterek, "Birkaç gün önce taksi bulamadığı için o araca binmek zorunda olan hastaneye gitmek için evinden çıkmış olan hamile bir kadının toplu taşıma aracında doğum yaptığının haberleri yapıldı. Dolayısıyla bizimde bu projemiz olduğu için bunu hemen hızlandırıp hayata geçirdik. Bizi heyecanlandıran projedir. Kendi kentimiz içerisinde özellikle anne adaylarımızın doğum nedeniyle ile hastaneye gidip gelmesi taksi bulmakta zorlanıyorlar ama sadece zorlanma değil. Dar gelirli vatandaşlarımızda sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bu projeyi bugünden itibariyle hayata geçiriyoruz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi'nde şoförlük yapan Fatma Güçlü "Anne taksi projesinde şoför olarak hamile annelerimizi evlerinde alıp hastaneye kontrolü yapıp tekrardan evlerine sağlık şekilde bırakmak için görev aldım. Bir anne olarak taksi bulmakta zorlanıyorduk. Benim dönemimde taksiler çok pahalıydı. Bu proje çok güzel projeydi. Bir anne olarak bu proje görev almaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.