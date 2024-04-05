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Küçükçekmece'de ameliyat olan ramazan davulcusunun görevini 14 yaşındaki kızı Elif üstlendi

Ameliyat olan babasının yerine 14 yaşındaki kızı Elif vatandaşları sahura kaldırıyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 2 senedir ramazan davulculuğu yapan Ahmet Kurtuluş, ameliyat olunca görevi 14 yaşındaki kızı Elif Ebrar üstlendi. Davul çalarken mutlu olduğunu söyleyen küçük davulcu Elif Ebrar, "Mutluyum, hevesliyim, davul çalmayı seviyorum" dedi.

Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yapan Ahmet Kurtuluş, bir hafta önce safra kesesi ameliyatı olunca işini yapamaz hale geldi. Babasının ameliyatlı olması nedeniyle bu göreve talip olan 14 yaşındaki Elif Ebrar, mahalledeki bir esnafın da tavsiyesiyle görevi babasından teslim alarak davulla mahalle sakinlerini sahura uyandırmaya başladı. Babasının da eşlik ettiği Elif Ebrar'a ise mahalle sakinlerinin ilgisi büyük.

İki senedir Sultan Selim Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yaptığını söyleyen baba Ahmet Kurtuluş, "Geçen seneden beri kızımın bir hevesi vardı. Bir sokak çalayım, ben de sevinsin diye bir sokak verdim. Bu sene de bir sokar yerine iki sokak çalmak istedi. Gönlü var madem ben de bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra kızım da çalıyor. Ben de onun yanında yavaş yavaş devam ediyorum. İki üç gündür de böyle devam ediyoruz. Mahallelinin hoşuna gidiyor, fotoğraf çekiyor. Bizim bir esnafımız var burada o bu işe vesile oldu. Hoşumuza gitti bizim de" diye konuştu.

"Daha ilerleyen yaşlarda davul çalmayı düşünüyorum"

Davul çalmaya başlamadan önce herhangi bir enstrüman çalmadığını söyleyen Elif Ebrar Kurtuluş, "Çalmıyordum enstrüman ama önceden bir hevesim vardı. Babam da ramazan davulcusu olduğu için heveslendim. Daha ilerleyen yaşlarda da davul çalmayı düşünüyorum zaten, devam etmeyi düşünüyorum. Mutluyum hevesliyim. Davul çalmak iyi, güzel hissettiriyor. Normalde babama selam veriyorlardı. Şimdi davul çalarken bana selam veriyorlar" dedi.