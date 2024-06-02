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Küçükçekmece'de çöken binanın kafe çalışanı eski kurye: "Kamyon geçerken bile bina titriyordu"

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın giriş katındaki kafede yapılan restorasyon çalışmaları esnasında kolonların kesildiği iddia edildi. Daha önce kafede kuryelik yaptığını belirten Oğuz Bozkurt, "Bina çok eskiydi. Ben orda çalışırken kamyon geçerken bile bina titriyordu, bunu hissediyordum. Dükkan açılırken tadilat oldu. Bina zaten eski bir binaydı. Tadilat esnasında ben oradaydım, herhangi bir kolon kesme olmadı" dedi.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde bulunan ve çöken 3 katlı binanın giriş katında bulunan kafenin restorasyon yapıldığı esnada kolonlarının kesildiği iddia edildi. Çökme sonrasında olay yerine gelen ve çöken binanın kolonlarının kesildiği iddiaları ile ilgili açıklamada bulunan Oğuz Bozkurt, " "Daha önce orada kuryelik yaptım, açılışında da oradaydım. Bina çok eskiydi. Ben orda çalışırken kamyon geçerken bile bina titriyordu, bunu hissediyordum. Dükkan açılırken tadilat oldu. Bina zaten eski bir binaydı. Tadilat esnasında ben oradaydım, herhangi bir kolon kesme olmadı. Ama lavabo için duvar kısmında hafif bir şekilde tadilat oldu. O zaman da kum, çakıl taşı çok eski bir bina. Ben bunu gözümle gördüm. Bu nedenle bina artık dayanamadı. Kamyon geçerken bile titreyen bir binanın bu zamana kadar yapılmaması, deprem sonrası buradan bir numune alınmaması büyük bir sıkıntıydı. Bu binanın yanındaki binalarda şuan için riskli. Daha fazla can kaybı olmaması lazım. Biran önce bu binalara bakılması gerekiyor. 1972 yılından bu yana olan binalar var. Binada fazla kişi yoktu. Bazıları taşınıyor, dükkan da kapalıydı zaten. İnşallah yaralılarda can kaybı olmaz. Bu konu ile ilgili bina sahibi ile konuşulmuş ama kimse bir şey yapmamış" şeklinde konuştu.