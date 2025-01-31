Küçükçekmece'de Yol Verme Kavgası

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Küçükçekmece'de yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de hafif ticari araçta bulunanlar ile minibüs sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi Manolya Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yöne giden hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iki sürücü de araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Daha sonra ticari araçtaki vatandaşlar da kavgaya dahil olarak, minibüs sürücüsüne saldırdılar. Kavgada minibüs sürücüsü atılan tekme ve tokatlarla yere düştü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.