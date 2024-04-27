Kuduz Hastalığının Görüldüğü Karantina Bölgesinde Ekiplerle Hayvanlar Arasındaki Kovalamaca Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Kuduz Hastalığının Görüldüğü Karantina Bölgesinde Ekiplerle Hayvanlar Arasındaki Kovalamaca Kameralara Yansıdı

Kuduz Hastalığının Görüldüğü Karantina Bölgesinde Ekiplerle Hayvanlar Arasındaki Kovalamaca Kameralara Yansıdı

Hatay'ın Defne ilçesinde kuduz hastalığı riski nedeniyle karantina bölgesi ilan edilen mahallelerde, belediye ekipleri sahipsiz köpekleri yakalamak için çalışmalara başladı. Ekiplerin ve hayvanların arasındaki kovalamaca anları kameralara yansıdı.

27.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:43
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Kuduz hastalığın görüldüğü karantina bölgesinde ekiplerle sahipsiz hayvanlar arasındaki kovalamacası kamerada

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde 2 mahallenin kuduz hastalığı risk alanı olarak ilan edilmesinin ardından bölgeye tabelalar asılarak, ekipler tarafından çalışmalara başlandı. Bölgede çalışmalarını yürüten Defne Belediyesi ekipleriyle başı boş sahipsiz köpekler arasında yakalanan kovalamacaysa kameraya yansıdı.

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi'nde 22 Nisan tarihinde hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanlara saldıran sahipsiz köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanarak müşahadele alınmıştı. Müşahade altına alınan köpeğin 23 Nisan tarihinde kuduz şüphesiyle ölmesi üzerine Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numune Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti. Köpekten alınan numuneye yapılan analiz sonucuna göre hayvanda "Kuduz Hastalığı" tespit edildi. Bu durum üzerine toplanan İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bazı kararlar almıştı. Kararlar doğrultusunda; Meydancık ve Güneysöğüt Mahallelerinin karantina altına alınmasına ve komşu mahalleler olan Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli Mahallerinin ise gözetim bölgesi olarak takip edileceği açıklanmıştı. Kuduz riskli alanı içerisindeki bölgeye hayvan giriş çıkışının yasaklanmasının yanı sıra başı boş sahipsiz hayvanların ekiplerin toplanarak, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına karar verildi. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda günün ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan Defne Belediyesi be İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina bölgesine uyarıcı tabelalar astılar. Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahipli hayvanların aşılamasını yaparken bir yandan da çiftlik sahiplerini kuduz hastalığı konusunda uyardılar. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, karantina bölgesine gelerek veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara eşlik etti. Açık alanları dezenfekte eden Defne Belediyesi ekipleri, sahipsiz başı boş hayvanları yakalamak içinde çalışmalara başladı. Ekipler ve sokak hayvanları arasında geçen kovalamacaysa kameralara yansıdı. Defne Belediyesi zabıta ekipleri de bölgeyi gezerek vatandaşlara kuduz hastalığına karşı uyarılarda bulundular.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, kuduz hastalığının önemsenmesi gereken bir hastalık olduğuna değinerek "İlçemizde bulunan Meydancık Mahallesi'nde kuduz vakasına rastlanıldı. Kuduz vakasının ilk olarak ihbarı geldi, labaratuvar analizlerinin ardından ölen hayvana kuduz teşhisi konuldu. Kısa sürede İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplandı ve gerekli tedbirler alındı. Belediye ekiplerimiz dezenfeksiyon işlemlerini yapıyorlar, kaymakamlığımızla beraber uyarı levhalarını da taktık. Belirli bir karantina bölgesi oluşturduk. Kuduz vakası ciddi bir vaka önemsenmesi gerekiyor. Bizde bütün tedbirleri hiç aksatmadan, ihmal etmeden alıyoruz. Hayvan severler merak etmesinler, bende hayvan dostu bir belediye başkanıyım. Hiç kimsenin bu konuda bir tereddütü olmasın, hayvanlarımıza eziyet edilmemesi konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Hem halk sağlını korumak hem de hayvan haklarını korumak zorundayız. Belediye ekiplerimiz durmadan çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kuduz Hastalığının Görüldüğü Karantina Bölgesinde Ekiplerle Hayvanlar Arasındaki Kovalamaca Kameralara Yansıdı - Son Dakika

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