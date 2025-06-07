Kurbanlık Ayıplı Çıkarsa Manevi Tazminat Hak Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kurbanlık Ayıplı Çıkarsa Manevi Tazminat Hak Ediliyor

07.06.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda ayıplı kurban alanlar, maddi ve manevi tazminat talep edebilecek.

- Aldığı kurbanlık ayıplı çıkan vatandaş, manevi tazminat alabilir

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

"İnsanların ibadet düşüncesiyle yapmış olduğu bir işlemi suistimal ederek onları dolandırmak manevi açıdan daha çok cezalandırılması gereken bir durumdur"

KAYSERİ - Kurban Bayramı'nda aldığı kurbanın ayıplı veya hastalıklı olması halinde vatandaşlar; maddi tazminatın yanında manevi tazminat da alabilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Kurban Bayramı'nda hayvanın hasta olması, kesilememesi ya da yaşı gelmemiş bir hayvanın kesilmesi manevi olarak bizi çok etkiler. Burada maddi boyutun kat kat üzerinde manevi zarardan bahsetmemiz lazım" dedi.

Kurban Bayramı'nda alınan kurbanın veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde ayıplı olması halinde vatandaşlar; Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilecek. 140 bin TL'ye kadar Tüketici Hakem Heyetine, üstünde ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak malın iadesi, ödenilen paranın geri verilmesinin talep edilebileceğini aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Olaya bir ibadet değil de mal alışverişi olarak baktığımız zaman o mal akabinde hizmet de akabinde geliyor. Diğer ürünlerin alımında ne sıkıntı yaşadığımızda nasıl bir yöntem izliyorsak burada da aynısını izleyeceğiz. Malın ayıplı olma ihtimali var; hastalıklı bir hayvanın satılması durumu var ya da kesilmeye müsait zamana gelmemiş hayvanı daha çok kar etmek adına veya daha fazla masraf etmeden kurbanlık adı altında satmaya çalışan suiistimalciler de var. Bu malın tespitini ancak uzman veteriner hekimler yapabilir. Bizim yapacağımız şey öncelikle veteriner hekime bunun tespitini yaptırıp akabinde de ürünün miktarına göre Tüketici Hakem Heyetine başvurmaktır. 140 bin TL'ye kadar Tüketici Hakem Heyetine, üstünde ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak malın iadesini, ödediğimiz paranın geri verilmesini ve hatta burada manevi tazminattan söz edilebilir. Çünkü ibadet içeren bir durum. manevi tazminatla beraber satıcıya başvurulabilir. Yalnız en başta alacağımız tedbirler de var. Bir kere hayvanın küpeli ve bakımlı olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer anlamıyorsak bir anlayanla gidip o malı almalıyız. Bunun dışında bilmeden alıp da başımıza bu işler geldiğinde başvuracağımız merciiler bellidir" dedi.

"Manevi tazminat, maddi tazminattan daha fazla olmalı"

Olayın bir de manevi zararının bulunduğunun altını çizen ve manevi tazminatın daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin; "Olayın bir maddi boyutu var evet, ödediğimiz bedeli geri alıyoruz. Fakat bir de biz bunu ibadet için aldık. Kurban Bayramı'nda hayvanın hasta olması, kesilememesi ya da yaşı gelmemiş bir hayvanın kesilmesi manevi olarak bizi çok etkiler. Burada maddi boyutun kat kat üzerinde manevi zarardan bahsetmemiz lazım. İnsanların ibadet düşüncesiyle yapmış olduğu bir işlemi kandırarak, suistimal ederek onları dolandırmak manevi açıdan daha çok cezalandırılması gereken bir durumdur. Bir daha yapılmaması adına en çok buna bakılması gerekiyor. Çünkü olay maddi değil; bir kilo et ya da bir tişört almıyoruz. Kurbanlık bir hayvan alıyoruz ve o hayvanın şartlarının uygun olması lazım. Eğer değilse kat kat cezalandırılması lazım. Kurban Bayramı'nda manevi tazminat, maddi tazminattan daha fazla olmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Mahmut Şahin, Ekonomi, Kurban, Hukuk, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kurbanlık Ayıplı Çıkarsa Manevi Tazminat Hak Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası

00:27
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş
23:01
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti
22:25
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı
20:50
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
20:24
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
10:40
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 00:58:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kurbanlık Ayıplı Çıkarsa Manevi Tazminat Hak Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.