Bursa'nın İnegöl ilçesinde firar eden kurbanlık koç, havuza atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmek için hazırlamaya başladı. O sırada kurtulan koç, kaçmaya başladı. Bir villanın bahçesine giren koç, havuza atlayarak yüzmeye başladı.
Sedat Kasap, havuza atlayıp kısa süreli yüzdükten sonra havuz kenarına gelen koçu, eliyle dışarı çıkarıp yakaladı.
Son Dakika › Genel › Kurbanlık Koç Havuzda Yüzdü - Son Dakika
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