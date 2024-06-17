Kurbanlıkta 'kayıt' detayı: Tazminat hakkı yok olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kurbanlıkta 'kayıt' detayı: Tazminat hakkı yok olabilir

Avukat Nimet Türe, Kurban Bayramı'nda küpesiz, kayıt dışı ya da sahte kayıt ile satılan hayvanlarda oluşabilecek sorunlarda vatandaşların tazminat alamayacağını söyledi. Hayvanla ilgili bir sorun çıktığı zaman vatandaşların veteriner hekimler tarafından rapor tutturması gerektiğini belirten Türe, tazminat hakkı elde etmek için hayvanın kayıt altına alınmış ve kaydı tutulmuş, küpelenmiş olması gerektiğini vurguladı.

17.06.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurbanlıkta 'kayıt' detayı: Tazminat hakkı yok olabilir

Avukat Nimet Türe: "Kurbanlık hayvan eğer küpesiz, sahte kayıtlı ya da kayıt dışı ise, hastalıklı çıkma durumunda bir tazminat ödenmeyebilir"

KAYSERİ - Avukat Nimet Türe, Kurban Bayramı'nda küpesiz, kayıt dışı ya da sahte kayıt ile satılan hayvanlarda oluşabilecek sorunlarda vatandaşların tazminat alamayacağını söyledi.

Hayvanla ilgili bir sorun çıktığı zaman vatandaşların veteriner hekimler tarafından rapor tutturması gerektiğini söyleyen Avukat Nimet Türe, "Öncelikle Türk Veteriner Hekimler Birliği kurban zamanından önce küpeleme işlemi yapmaktadır ve kurbanlık hayvanları kayıt altına almaktadır. Kayıt altına alınan hayvanlarla ilgili kesim sonrasında bir sağlık sorunu ortaya çıktığında vatandaşın yapması gereken ilk şey bir veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenletmektir. Bu hayvanın geride kalan et parçasından da alınan bir rapor olabileceği gibi, alınan bir kan testi ile de oluşturulacak bir rapor olabilir. Bu rapor hazırlandıktan sonra hayvanda meydana gelen enfeksiyon süreci tespit edilir ve satın alımı sırasında hayvanın hastalıklı olduğu tespit edildiğinde ilgili il sağlık müdürlüğüne başvurularak bir tazminat hakkı elde edilebilir" dedi

Türe, küpesiz, kayıt dışı ya da sahte kayıt altına alınmış hayvanlarda yaşanan sorunlarda vatandaşların tazminat alamayacağını söyleyerek, "Burada önemli olan hayvanın kayıt altına alınmış ve kaydı tutulmuş, küpelenmiş bir hayvan olmasıdır. Toplumumuz küpesiz ya da kayıt altına alınmayan, sahte kayıt oluşturulan hayvanlar yoluyla kurban vecibesini yerine getirmiş olabilecek olsa da burada tüketici hakları devreye girmektedir. Burada 2 temel hakları bulunmaktadır. Satın aldığı kişiye parasının iadesi için başvurulabilir ya da ayıpsız bir misli ile değiştirme hakkına sahiptir. Kurban gibi kısa süreli durumda ayıpsız malla değiştirme durumu çok sık rastlanan bir durum değil. O yüzden burada da yapacağı şey yine bir veteriner hekimden hayvanın hastalıklı olduğu raporunu alıp Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir ya da Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak tazminat hakkı elde edebilirler. Ancak küpesiz hayvanlar için artık İl Sağlık Müdürlüklerine başvuru hakkı bulunmamaktadır. Küpesiz ve kayıt altına alınmayan hayvanlar için İl Sağlık Müdürlükleri bir tazminat ödememektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Hayvan Hakları, Hukuk, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kurbanlıkta 'kayıt' detayı: Tazminat hakkı yok olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
03:27 Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı! 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu
00:28 İzlanda’da yine yanardağ patladı Görüntüler anbean kaydedildi İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:09:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kurbanlıkta 'kayıt' detayı: Tazminat hakkı yok olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement