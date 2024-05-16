Liseliler okçuluk ile dikkat ilişkisini ortaya çıkardı - Son Dakika
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Genel

Liseliler okçuluk ile dikkat ilişkisini ortaya çıkardı

Tekirdağ'da lise öğrencileri okçuluk eğitiminin insan dikkati üzerindeki etkisini test etti. 8 haftada 1400 test atışı yaptıran öğrenciler, okçuluk eğitiminin dikkat üzerinde etkili olduğu sonucuna vardı.

16.05.2024 21:37
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Liseliler okçuluk ile dikkat ilişkisini ortaya çıkardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da lise öğrencileri okçuluk eğitiminin insan dikkati üzerindeki etkisini test etti. 8 haftada 1400 test atışı yaptıran öğrenciler, okçuluk eğitiminin dikkat üzerinde etkili olduğu sonucuna vardı.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde düzenlenen bilim şenliği fuarında, lise öğrencileri tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Fuarda yazılım, teknoloji tasarım, coğrafya, psikoloji alanlarında çalışmalar yer alırken bazı lise öğrencilerinin hazırladığı projeler ilgi çekti. Alanda birçok öğrencinin projesi ilgi odağı olurken bazı öğrencilerde okçuluk eğitiminin insan dikkati üzerindeki etkisini araştırdı. Alanda sergilenen yay ve oklarla çeşitli atışlarda yapılırken bu testler duyanlarında ilgisini çekti.

8 hafta boyunca 1400 atış

Lise öğrencilerinden Enver Didik yaptığı açıklamada, "Projemizin hedef başarısı tam isabet. Bizim buradaki amacımız insanın dikkatini nasıl artırabiliriz. Bununla ilgili de okçuluk sporunu kullandık. Okçuluk sporunun insan üzerindeki etkisi. Bizim yöntemimiz şu oldu. 9. Sınıflardan 10 tane öğrenci belirledik. Bu öğrencilere 8 hafta boyunca okçuluk eğitimi verdik. 8 haftada toplamda 1400 ok atışı yaptırdık. Duruş, dikkat ve nişan almaya özellikle dikkat ettik. Bundan önce bir tane ön test uyguladık. Okçuluk eğitiminin insan dikkati üzerinde etkili olduğunu gördük" dedi.

Bilim şenliğinde iş kazalarının daha az indirgenmesi amacıyla sensürlü araç tasarlayan öğrencilerin standı da ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Liseliler okçuluk ile dikkat ilişkisini ortaya çıkardı - Son Dakika

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