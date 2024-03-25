Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı anısına Şişli'ye 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi

Lozan Barış Antlaşması "Sonsuz Barış Saati" ile Şişli'de sembolleşti
İSTANBUL - Şişli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Lozan'ın 100. yılı anısına Şişli Camii Meydanı'na "Sonsuz Barış Saati" yerleştirildi.
Şişli Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında geçtiğimiz yıl hem İstanbul hem de Lozan'da gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı anısına Şişli Belediyesi, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin katkılarıyla Şişli Camii Meydanı'na yerleştirilen "Sonsuz Barış Saati" için açılış töreni düzenlendi. Törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İsviçre Konfederasyonu İstanbul Başkonsolos Vekili Cornelia Camenzind, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak'ın yanı sıra çok sayıda temsilci ve yetkililer katıldı. İsviçre'den getirilen, kaidesini Boran Pakkan'ın tasarladığı "Sonsuz Barış Saati"nin metal konstrüksiyonu, paslanmaz malzemelerden üretildi.
"Lozan'ın önemini tüm dünyaya anlatmaya çalıştık"
Açılışta konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Barış Antlaşmasına dikkat çekerek, "Hepinizin bildiği gibi Lozan Barış Antlaşması 100. yılını Şişli'de son derece anlamlı etkinliklerle kutlamıştık çünkü kuruluşun ve kurtuluşun ilçesi Şişli için bağımsız Türkiye'nin özgürlük senedi olan Lozan'ın çok ayrı bir yeri var. 2018 yılından itibaren İsviçre'yle, İsviçre günleri organizasyonları ile başlayan ikili ilişkilerimiz 2022 yılında Lozan Belediyesi'yle imzaladığımız işbirliği protokolü ile taçlanmıştır. İkili ilişkilerimiz çerçevesinde Lozan Barış Antlaşmasının 100. Yılı kutlamaları hem İstanbul hem de Lozan'da gerçekleştirdiğimiz sergi, panel gibi pek çok etkinlikle kutlandı. Lozan'ın önemini tüm dünyaya anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
"'Sonsuz Barış Saati' barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün zamansızlığını yansıtıyor"
Şişli'ye böyle bir eser kazandırdığı için son derece mutlu olduğunu belirten Keskin, "Bugün de bütün bu çalışmalarımızı Şişli'de yapmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 'Sonsuz Barış Saati' İsviçre'den getirildi. Kaidesini Boran Pakka'nın tasarladığı üretimini koca bir ekibin yaptığı 'Sonsuz Barış Saati' barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün zamansızlığını yansıtıyor. 100 yıl da geçse 200 yıl da geçse bağımsız Türkiye'nin garanti belgesi olduğunu her zaman anlatacağız. Sevgili dostlar benim de 5 yıllık Belediye Başkanlığı görevim boyunca en onur duyduğum çalışmalarımdan bir olarak da kabul ediyorum. Şişli'ye böyle bir eser kazandırdığım için de son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim" dedi.
Son Dakika › Genel › Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı anısına Şişli'ye 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi - Son Dakika
ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini zayıflattı. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, para politikalarına yönelik belirsizlikler artıyor. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma platformu İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor. Ankara-Niğde Otoyolu Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ile Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor. Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Seydikemer istikametinden iki yönlü devam ediyor. Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Siirt İl Özel İdaresi, Kışlacık köyü sınırlarında bulunan 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesini açık teklif usulüyle gerçekleştirecek. Sahanın muhammen bedeli 736 bin 375 lira olarak belirlenirken, ihale Siirt İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından yapılacak.
AKINCI TİHA, uçuş esnasında İHA-122 füzesini hedef bölgeye başarıyla fırlattı. İHA-122 füzesi, yüksek hassasiyet, hızlı ateş gücü ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Başarılı testler sayesinde tedarik sürecine hızla girmesi mümkün görünüyor.
Senegal'de Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu olan muhalif lider Ousmane Sonko ve cumhurbaşkanı adayı olan sağkolu Bassirou Diomaye Faye, genel siyasi af kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kalacağı haberini alan Sonko destekçileri, cezaevinin ve Sonko'nun evinin etrafını doldurdu. Sonko ve Faye, kalabalık bir kortej eşliğinde cezaevinden ayrılarak Sonko'nun evine doğru yola çıktı. Serbest bırakılmalarıyla birlikte Sonko taraftarları tarafından kutlamalar yapıldı. Faye'ın ise yarın itibarıyla kendi seçim kampanyasını yürütmesi bekleniyor.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap ve 97 bin 285 lira ele geçirildi. Ayrıca, 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı ve sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?