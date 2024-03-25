Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı anısına Şişli'ye 'Sonsuz Barış Saati' yerleştirildi

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Lozan Barış Antlaşması "Sonsuz Barış Saati" ile Şişli'de sembolleşti

İSTANBUL - Şişli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Lozan'ın 100. yılı anısına Şişli Camii Meydanı'na "Sonsuz Barış Saati" yerleştirildi.

Şişli Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında geçtiğimiz yıl hem İstanbul hem de Lozan'da gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı anısına Şişli Belediyesi, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin katkılarıyla Şişli Camii Meydanı'na yerleştirilen "Sonsuz Barış Saati" için açılış töreni düzenlendi. Törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İsviçre Konfederasyonu İstanbul Başkonsolos Vekili Cornelia Camenzind, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak'ın yanı sıra çok sayıda temsilci ve yetkililer katıldı. İsviçre'den getirilen, kaidesini Boran Pakkan'ın tasarladığı "Sonsuz Barış Saati"nin metal konstrüksiyonu, paslanmaz malzemelerden üretildi.

"Lozan'ın önemini tüm dünyaya anlatmaya çalıştık"

Açılışta konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Barış Antlaşmasına dikkat çekerek, "Hepinizin bildiği gibi Lozan Barış Antlaşması 100. yılını Şişli'de son derece anlamlı etkinliklerle kutlamıştık çünkü kuruluşun ve kurtuluşun ilçesi Şişli için bağımsız Türkiye'nin özgürlük senedi olan Lozan'ın çok ayrı bir yeri var. 2018 yılından itibaren İsviçre'yle, İsviçre günleri organizasyonları ile başlayan ikili ilişkilerimiz 2022 yılında Lozan Belediyesi'yle imzaladığımız işbirliği protokolü ile taçlanmıştır. İkili ilişkilerimiz çerçevesinde Lozan Barış Antlaşmasının 100. Yılı kutlamaları hem İstanbul hem de Lozan'da gerçekleştirdiğimiz sergi, panel gibi pek çok etkinlikle kutlandı. Lozan'ın önemini tüm dünyaya anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"'Sonsuz Barış Saati' barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün zamansızlığını yansıtıyor"

Şişli'ye böyle bir eser kazandırdığı için son derece mutlu olduğunu belirten Keskin, "Bugün de bütün bu çalışmalarımızı Şişli'de yapmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 'Sonsuz Barış Saati' İsviçre'den getirildi. Kaidesini Boran Pakka'nın tasarladığı üretimini koca bir ekibin yaptığı 'Sonsuz Barış Saati' barışın, bağımsızlığın, özgürlüğün zamansızlığını yansıtıyor. 100 yıl da geçse 200 yıl da geçse bağımsız Türkiye'nin garanti belgesi olduğunu her zaman anlatacağız. Sevgili dostlar benim de 5 yıllık Belediye Başkanlığı görevim boyunca en onur duyduğum çalışmalarımdan bir olarak da kabul ediyorum. Şişli'ye böyle bir eser kazandırdığım için de son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim" dedi.