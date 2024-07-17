Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz ve eşinden duygusal veda - Son Dakika
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Genel

Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz ve eşinden duygusal veda

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz için Kocaeli Valiliği'nde veda töreni düzenlendi. Törende Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz duygusal anlar yaşadı. Vali Yavuz, Kocaeli'deki görev süresinde yaptıkları çalışmalara destek olanlara minnettarlığını ifade ederek, Malatya'ya ayrılmadan önce şehre olan sevgisini dile getirdi ve helallik istedi. Eşi Selda Yavuz ise gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Vali Yavuz, katılımcılarla tek tek vedalaşarak kentten ayrıldı.

17.07.2024 17:47
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Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz ve eşinden duygusal veda

KOCAELİ – Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz için veda töreni düzenlendi. Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Seddar Yavuz için, Kocaeli Valiliği'nde veda töreni düzenlendi. Valilik personeli, protokol üyeleri, vatandaşlar ve basın mensuplarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Kendisine destek olan herkese minnettarlığını ifade eden Vali Yavuz, Kocaeli'deki görev süresinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurgulayarak "Kıymetli eşim ve kaymakamlarımızın çalışması sayesinde 1280 ailenin kapısını çaldık. Kimi zaman üniversitedeki hastanelere, kimi zaman İstanbul'daki hastanelere gittik. Kimseyi çaresiz bırakmadık. Kimsesizlerin kimsesi olmayı unutmayın. Ben bu şehre sevdalandım, İnşallah güzel günlerde buluşuruz. Lütfen bana ve aileme hakkınızı helal edin" dedi.

Eşi Selda Yavuz zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından törene katılanların hepsiyle tek tek vedalaşan Vali Seddar Yavuz, ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz ve eşinden duygusal veda - Son Dakika

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