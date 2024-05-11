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Maltepe'de faciadan dönüldü: Motosikletli otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İSTANBUL - Maltepe'de motosiklet sürücüsü, kaygan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sularında Maltepe Başıbüyük Dağ Yolu üzerinde meydana geldi. Yolda ilerleyen İETT otobüsü kaygan yolda şoförünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip tekrar kendi şeridine girdi.

O sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü ise otobüs ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.