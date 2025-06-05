Mardin'de Kurban Bayramı öncesi şehit kabirlerine bakım yapıldı

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi il genelinde bulunan tüm şehit kabirlerinde bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Kent genelinde 517 şehit kabristanında bayrak değişimi, temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nas, "Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda, il ve ilçelerimizde bulunan 517 şehidimizin kabristanlarında bakım çalışmalarını tamamladık. Bayrak değişimleri yapıldı, çevre düzenlemeleri sağlandı. Şehit ailelerimiz rahatlıkla kabristanları ziyaret edip dualarını edebiliyorlar. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anıyoruz, şehadetleri önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Şehit yakını Şeyhmus Yavuz ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşimi, iki kardeşimi ve çocuklarını kaybettik. Güzel olmuş, iki gün önceden gelip buraları temizlediler. Onlara da sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben memnunum, Allah sizlerden de onlardan da razı olsun" ifadelerini kullandı.