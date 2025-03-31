Marmaris Otelleri 2025 Turizm Sezonuna Güvenlik Hazırlıklarıyla Hazırlanıyor - Son Dakika
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Marmaris Otelleri 2025 Turizm Sezonuna Güvenlik Hazırlıklarıyla Hazırlanıyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2025 turizm sezonu için güvenlik hazırlıkları tamamlandı. Turizmciler, hijyen ve yangın güvenliği konularında önemli yatırımlar yaparak misafirlerini beklediklerini bildirdi.

31.03.2025 16:20  Güncelleme: 16:31
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Marmaris otelleri 2025 turizmi güvenlik hazırlıklarını tamamladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2025 turizm sezonu hazırlıkları tamamlanırken, turizmciler tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtip, misafirlerini beklediklerini ilettiler.

Ülke turizminin incisi Marmaris sürdürülebilir turizm ve turizm tesislerindeki güvenlik önlemleri açısından tüm dünyaya örnek olacak sistemlerin öncüsü olmaya devam ediyor. Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de en popüler turizm kentlerinden olan Marmaris, doğası, eşsiz denizi, eğlence hayatının yanı sıra güvenli turizm belgeli otelleri ile de tercih sebeplerinden. Ana pazarının İngiltere, Rusya ve Avrupa ülkeleri olan Marmaris, özellikle Korona virüs pandemisinde alınan sağlık ve hijyen güvenlik önlemleri ile turizmde öncü ve örnek olan tesisler bu yıl da yangın güvenlik önlemleri adına yaptırılan tadilatların ardından yine tercih edilen tatil beldesi olmaya devam edecek.

Muğla Valiliği koordinesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sık sık denetlenen ve yönetmeliklere uygun bulunmayan tesislerdeki tadilat işlemleri tüm hızıyla devam ederken bazı oteller misafirlerini ağırlamaya başladı.

Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin otellerde yaptıkları denetimlerde örnek tesis olarak gösterilen otellerden üçünün sahibi ve işletmecisi Hüseyin Durmaz ' Zaten almış olduğumuz hem sağlık, hem de yangın güvenlikleri ile bu yıl daha da güçlenerek misafirlerimizi ağırlamaya başladık" dedi. Turizmci Durmaz, üç otelinde de yenileme çalışmalarına büyük bir özveriyle yatırım yaptığını belirterek, özellikle yangın ve hijyen güvenliğine öncelik verdiklerini söyledi.

" Kartalkaya'daki yangın güvenliğin önemini bir kez daha gösterdi"

Türkiye'de yaşanan üzücü olaylara dikkat çeken Durmaz, Kartalkaya'daki yangının tüm sektörü derinden yaraladığını belirterek, "Bu olay, tesislerde yangın güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak bizim bu alandaki yatırımlarımız yalnızca bu yangın sebebiyle değil, 2024 yılının ortasından beri sürdürülebilir turizm kapsamında daha güvenli ve kaliteli hizmet sunma hedefimiz doğrultusunda planlandı. Üç yıllık bir yatırım sürecimizin ilk yılında özellikle yangın ve sağlık güvenliği konularına odaklandık" dedi.

Son altı aydır bu çalışmalara yoğunlaştıklarını vurgulayan Durmaz, "Şu anda tesisimiz, 2025 yılı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Yangın Güvenliği Raporu'na sahip ender tesislerden biri. Sezona tamamen hazırız ve turizm sektöründeki tüm işletmelerin de bu konulara gereken önemi vermesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Örnek proje olmaktan gurur duyuyoruz"

Yatırım sürecine de değinen Durmaz, 2024 Temmuz ayında aldıkları karar doğrultusunda üç tesis için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Süreç boyunca Muğla Büyükşehir İtfaiyesi ve Marmaris'teki yetkililerle yakın iş birliği içinde olduklarını söyleyen Durmaz, "Tesislerimiz için projelerimizi çizdirip gerekli onayları aldıktan sonra yatırıma başladık. Son yangın yönetmeliğine tam uyum sağladığımız için Muğla Büyükşehir İtfaiyesi ve Muğla Basın Müşavirliği projeye dikkat çekmek istedi. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi.

Denetimlerin titizlikle yapıldığını vurgulayan Durmaz, "Başarılı bir yatırım sürecinin ardından onaylarımızı aldık ve sezona daha güvenli bir giriş yaptık" diyerek, sektördeki diğer turizm işletmelerine de güvenlik yatırımlarına önem vermeleri çağrısında bulundu.

"Turizmde güvenlik önlemleri artırıldı"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün, son dönemde yaşanan olayların turizm sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirterek, bölgedeki tesislerin sezona hazırlık kapsamında ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Aygün, özellikle İngiliz tur operatörleriyle çalışan bölgedeki tesislerin yangın güvenliği konusunda zaten yüksek standartlara sahip olduğunu ancak yaşanan elim kazanın ardından ekstra önlemler alındığını ifade etti.

"Eksikler hızla gideriliyor"

Bazı tesislerde eksiklikler olabileceğini kabul eden Aygün, "Ancak bunları en hızlı şekilde çözebilecek bölgelerden biri Marmaris. İngiliz tur operatörleriyle çalıştığımız için sağlık ve güvenlik konularında zaten sıkı tedbirler uygulayan otellerimiz var. Eksik görülen tesislerimizde yangın güvenliği ile ilgili ek önlemler hızla projelendirilerek uygulamaya konuluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Marmaris Otelleri 2025 Turizm Sezonuna Güvenlik Hazırlıklarıyla Hazırlanıyor - Son Dakika

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