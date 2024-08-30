Mavi berelilerden düşmana gözdağı - Son Dakika
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Genel

Mavi berelilerden düşmana gözdağı

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Komandoları gösteri yaptı. Gösteri, izleyenlerden tam not aldı. Vali Yılmaz Şimşek ve Piyade Albay Cüneyt Mutlu'nun katılımıyla gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu ve Jandarma Komando Bölüğü gösteri sundu. Program, halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle sona erdi.

30.08.2024 23:01
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Mavi berelilerden düşmana gözdağı

SİVAS - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamalarında Jandarma Komandolar gösteri yaptı. Komandoların gösterisi, izleyenlerden tam not aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, tüm ülkede olduğu gibi Sivas'ta da coşkuyla kutlandı. Vali Yılmaz Şimşek ve 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, askeri araçla halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Sivas İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü gösteri yaptı. Gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri sonrası Komando Andı okuyan jandarmalar, izleyicilerden alkış aldı. Program, halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mavi berelilerden düşmana gözdağı - Son Dakika

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