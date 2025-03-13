Mehmet Akif Ersoy'un 3D Hologram teknolojisi ile canlandırması yapıldı

İstiklal Marşı'nın 104'üncü yıl dönümünde özel meclis toplantısı

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Meclisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde özel bir meclis toplantısı gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy'un 3 D Hologram teknolojisi ile canlandırması yapıldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde özel bir meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda Mehmet Akif Ersoy'un, 3D Hologram teknolojisi ile anlattığı İstiklal Marşı'nın yazılma süreci ve bağımsızlık mücadelesini bir kez daha hatırlatan sözleri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

"Ebediyen İstiklal Marşı'mız olarak kalacağından hiçbirimizin şüphesi yok"

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleşen meclis toplantısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Başkan Akgün, İstiklal Marşı'nın ebediyen kalacağını belirterek şunları söyledi: "Burada bir Türk vatandaşı olarak hiç aklımdan çıkmayan şey; Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortam içerisinde İstiklal Marşı'nı yazarken nasıl bir ruh haline bürünmüş bu çok dikkat çekicidir. Anlatılması güçtür. İstiklal Marşı'nın bir meydan okuma olduğunu başından beri herkes biliyor. Çünkü Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'na başlarken Türk milletini, o günkü Osmanlı Devleti'nin tüm ahalisini, ordusunu ilk kelimeyle motive ediyor. "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" diyerek motiveyi ilk cümlede yapıyor. Son cümlesine kadar tek tek her bir kelime seçilmiş ve 10 kıtadan oluşan bu marş, Türk ordusunun, Türk milletinin motive edilmesinde ve bugüne kadar İstiklal Marşı'mız olarak gelmesinde, ebediyen İstiklal Marşı'mız olarak kalacağından hiçbirimizin şüphesi yok. 12 Mart 1921 günü kabul edilen İstiklal Marşı'nın kahramanı, İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u burada rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz."

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy'un 3 D Hologram teknolojisi ile yapılan canlandırması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini bir kez daha hatırlatırken, Mehmet Akif Ersoy şöyle mesaj verdi: "Türk milletine, vatanına sahip çıktığını gösterecek bir marşı olmalıydı. İşte İstiklal Marşı düşüncesi bu gerekçeden doğdu. Başlangıçta biraz duraksamıştım. Zira böylesine yüce bir amaçla yazacağım bir marş için para ödülü almayı uygun bulmamıştım. Sorunu çözen Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey ile yakın dostum Hasan Basri Çantay oldu. İstiklalimizin marşını yazmaya, para ödülünü de bağışlamaya karar verdim. Söylediğim bir cümleyi unutmayın. Bu şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. Bu şiir artık benim değil, milletin malıdır. Benim, millete karşı en kıymetli hediyem budur. İstiklal Marşı'nın ruhu ebediyen yaşasın ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

"Mehmet Akif gibi yiğitler bu topraklardan hiç eksik olmasın"

Meclis toplantısına katılan CHP Grup Başkan Vekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne ilişkin önemli konuşmalar yaptı. Grup Başkan Vekilleri şöyle konuştu:

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan, "Milletimizin inancı, özgürlük sevdası, gelecek ümidi, Mehmetçiği, kahramanlığı ve yaşanan ruh hali mısralara dökülmeliydi. Bu en çok Çanakkale Şehitleri ve safahat şairi Mehmet Akif'in eline yakışacaktı. İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan ve bu uğurda bedel ödemekten asla çekinmeyen milli şairimiz, bu mukaddes eserin ancak ahvali zamanın ruhuyla yazılabileceğini ve tekrar yazılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Şiiri davası kadar içten olan Mehmet Akif, kahraman milletimizin mücadelesini ölümsüzleştiren bu eşsiz eserin sahibinin yine milletimiz olduğunu söylemiştir. Mehmet Akif gibi yiğitler bu topraklardan hiç eksik olmasın" diye konuştu.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ise, "12 Mart 1921 tarihi sadece bir marşın kabulü değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür. Merhum Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un anıldığı özel meclis toplantısında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanları Tarihçi-Yazar Sacide Bolcan ve Bayram Ali Üner İstiklal Marşı'nın tarihsel sürecini anlattı. İstiklal Marşı için yapılan meclis özel oturumuna belediye meclis üyelerinin yanı sıra CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi katıldı.