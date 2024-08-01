Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikalar Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı - Son Dakika
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Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikalar Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri, tasarruf tedbirleri ve diğer haklar talebiyle Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı. Yürüyüşte sendika liderleri basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

01.08.2024 21:32
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Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikalar Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri, taleplerini duyurmak amacıyla Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların tasarruf tedbirleri çerçevesinde kamuda servislerin kaldırılması, 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve diğer hakların talebi adına 24 Temmuz'da Bolu'dan başladıkları yürüyüş bugün Ankara'da sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde son bulan yürüyüşte Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ile Enerji Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, daha önce basın toplantısı ile taleplerini açıkladıklarını, talepleri ayrıca kokart olarak yakalarında taşıdıklarını ve akabinde kitlesel basın açıklaması düzenlediklerini söyledi. Bunun yanı sıra dilekçe kampanyaları düzenlediklerini belirten Yazgan, "24 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş eylemimizi gerçekleştirdik. Bolu'dan buraya her metresini kamu çalışanları için adımladık. Her bir günü kamu çalışanlarının bir sorunu için yürüdük" dedi.

Yürüyüş taleplerini de açıklayan Yazgan, "Emekten tasarruf olmaz diye yürüdük. Toplu sözleşme kazanımlarından geri dönüş yok diye yürüdük. Servisler toplu sözleşme kazanımıdır, geri alamazsınız diye yürüdük. 3600 ek gösterge birinci dereceye gelen herkese verilmelidir diye yürüdük. Mülakatın gitmesi, liyakatın gelmesi için yürüdük. Memurlara kira yardımı için yürüdük" ifadelerini kullandı.

"Şirketlere, patronlara vergi affı var, memurun servisi yok, mesaisi yok"

Memurların büyük iş adamları, holding sahipleri gibi muhatap alınmak ve taleplerine karşılık verilmesini istediklerini aktaran Yazgan, "Amacımız meydan okumak değil, kazanımlarımıza sahip çıkmak, taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek. Şirketlere, patronlara vergi affı var, memurun servisi yok, mesaisi yok. Emekli maaşları zaten içler acısı. Emekli maaşlarıyla ilgili de acil bir şekilde düzenleme yapılması lazım. Onun için yürüdük, yine yürürüz. Yeter ki kazanımlarımız gasp edilmesin. Doktorasını yapmış, masterını yapmış yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımızın genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması için yürüdük" diye konuştu.

"İki defa Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptık"

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise, 9 gündür kamu görevlilerinin mağduriyetini duyurmak için yollarda olduklarını, mola verdikleri yerlerdeki vatandaşların kendilerinin mücadelesini desteklediğini söyledi. Tonbul, "Biz iki defa Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptık. Bolu'dan Ankara'ya yürüdük. Bugün de Çalışma Bakanlığının önünde eylemimizi yapıyor ve tüm Türkiye'de bir günlük iş bırakıyoruz. Mağduriyetimiz giderilene kadar da eylemimizden vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Tasarruf israftan yapılır, memura verilen hiçbir hak israf değildir"

Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü politikanın sosyal diyalog zeminine dayandığını dile getiren Tonbul, "Bugüne kadar bütün zorlu süreçleri konuşarak ve iletişim kurarak aştık. Bugün ne hikmetse durum tam tersine döndü. Toplu sözleşme ile aldığımız kazanımları, Maliye bürokratları yazıları ile engellemeye çalıştılar. Başaramayınca tasarruf tedbirleri genelgesinin içerisine koydular. Uluslararası güvenceye sahip toplu sözleşme hükümlerini genelge ile işlevsiz hale getirmeye çalıştılar. Bilinmelidir ki tasarruf israftan yapılır, memura verilen hiçbir hak israf değildir" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Memur-Sen'e bağlı sendikaların eylemi sloganlarla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikalar Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikalar Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı - Son Dakika
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