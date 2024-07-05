Menengiç bitkisi kayayı delerek toprağa ulaştı - Son Dakika
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Genel

Menengiç bitkisi kayayı delerek toprağa ulaştı

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Adıyaman'da yol kenarındaki tonlarca ağırlığa sahip kaya üzerinde filizlenen menengiç bitkisi, köklerini yaklaşık 2 metre kadar delerek toprağa ulaştı. Bu olay, vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

05.07.2024 10:09
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Menengiç bitkisi toprağa ulaşmak için kayayı yaklaşık 2 metre deldi

ADIYAMAN - Adıyaman'da menengiç bitkisinin kökleri büyük bir kaya parçasını delerek toprağa ulaştı. Yol kenarındaki bitki, görenlerin dikkatini çekiyor.

Adıyaman - Çelikhan karayolu Rezip Köyü girişinde yol kenarındaki tonlarca ağırlığa sahip kayaının üzerindeki menengiç bitkisi ve kökleri görenlerin dikkatini çekiyor. Kayanın üzerinde filizlenen menengiç bitkisinin kökleri, kayayı yaklaşık 2 metre kadar deldi. Kayadan dışarı köklerini salan menengiç bitkisi yaklaşık 1 metre daha uzayarak toprağa ulaştı.

Ağacın oldukça dikkat çektiğini dile getiren vatandaşlardan Yunus Kartal, "Bu yoldan birkaç defa geçtim. Bu taşın altındaki ağacın köklerini gördüm. Çok ilginç, Allah'ın hikmeti yani" dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Balık ise "Gördüğünüz gibi menengiç ağacı kayayı delip köklerini toprakla buluşturarak hayatta kalmayı başarmış. İlginç bir olay ve her zaman buradan geçince dikkatimi çekmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Menengiç bitkisi kayayı delerek toprağa ulaştı - Son Dakika

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