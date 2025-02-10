Mersin Otoyol Projesi'nde %27 Tamamlandı

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Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nde yüzde 27'lik kısım tamamlandı

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı:

"Proje, Mersin turizmi açısından hayati önem taşıyor"

MERSİN - Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 27'ye ulaştığı bildirildi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, beraberinde Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve üstlenici firma yetkilileriyle birlikte Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabı olan Çeşmeli- Kızkalesi otoyol alanında incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen ve aracıyla T1 adı verilen ilk tünelden geçen Kıratlı, çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, projenin Mersin turizmi açısında hayati önem taşıdığını söyledi.

Özellikle yaz döneminde bu bölgedeki trafik akışının oldukça yoğun olduğunu hatırlatan Kıratlı, turizm sezonunda kent nüfusunun yaklaşık 3 milyona ulaştığını, bu durumun da zaman zaman trafikte aksamalara yol açtığını söyledi. Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin, uzun zamandır gündemde olan bir proje olduğunu kaydeden Kıratlı, "Çünkü yaz dönemlerinde Kız Kalesi Silifke'den, yaklaşık 3- 4 saat süren mesafelerin olduğu, yolculukların yapıldığı bir yoldan bahsediyoruz. İnşallah proje tamamlandığında bu süre çok daha kısalacak" dedi.

Projeyle ilgili de bilgi veren Kıratlı, "Projenin ana gövdesi 42 kilometre. Yaklaşık 11 kilometresi 6 bağlantı yolundan oluşuyor. Projenin bugünkü güncellenmiş rakamlarına baktığımızda, yaklaşık 54 milyar lirayı aşan bir maliyeti var. Yani bugünkü kurlara baktığımızda 1.1 milyar Euro gibi devasa bir proje. Gelinen noktada içinde bulunduğumuz tünel, T1 tüneli. T1 tüneli, 700 metrenin üzerinde uzunluğa sahip çift yönlü bir tünel ve tamamlanmış durumda. T2 tüneli ise 4 bin 400 metre uzunluğu ile projenin en uzun tüneli. Projede, tünellerin tamamının uzunluğu ise 21.5 kilometreyi bulmaktadır" diye konuştu.

"Bölgenin doğal yapısı ve sit alanları nedeniyle proje güncellendi"

Projenin Mersin'e kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlara ve ilgili kurumlara teşekkür eden Kıratlı, şöyle devam etti; "Daha önce planladığımız ama maalesef özellikle

Erdemli'den sonraki toprak yapısı, fiziki yapısı ve sit alanlarına, yani doğal yapısına bazı noktalarda zarar vereceğini düşündüğümüzden dolayı projeyi yeniden güncelledik. Tabi bu güncelleme ciddi bir maliyet getirdi. Bazen yerin 20 metre altından tünellerle geçiyoruz ki, az önce ifade ettim yaklaşık 21 kilometrelik bir tünel uzunluğundan bahsediyoruz. Yine toplamda 5 adet viyadüğü olan bir projeden bahsediyoruz ve projenin tamamına baktığımızda; 34 alt geçidi, 34 köprüsü ve üst geçidi olan bir proje. Tabi bunların içerisinde tamamlanan alt geçitlerimiz var, üst geçitlerimiz var, sanat yapılarımız var, biten tünellerimiz var. Bugün baktığımızda projenin fiziki olarak yüzde 27'sinin tamamlandığını görüyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz. Yani biz beklenilen süreden, vaat edilen süreden daha önce bitireceğimizi görüyoruz. Ama tabi inşallah aksilik olmadığı takdirde biz projemizi, beklenen süreden önce hayata geçireceğiz, vatandaşımızın hizmetine sunacağız, biten etaplarımızı da o günkü şartlarda eğer imkan olursa kısmi açmalarımız da olacak."

"Projede 4 bin kişiye istihdam sağlanıyor"

Projenin, teknik boyutunun yanı sıra bölgeye istihdam da sağladığını dile getiren Ali Kıratlı, "Burada şu anda doğrudan 4 bin civarında istihdam sağlanıyor. Aileleriyle birlikte baktığımızda 20 bin insanın evine ekmek sağlıyor. O mühmelde de çok önemli bir proje. Bugün baktığımızda Çukurova Bölgesel Havalimanı da hakikaten sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en önemli havalimanlarından biri oldu. Taşımış olduğu yolcu kapasitesiyle, hedeflediğimiz yolcu kapasitelerine ulaşıyoruz. Yine Akdeniz Sahil Yolumuz bitmek üzere. Şu anda yaklaşık 30 kilometreye yakın bir kısmı kaldı, geri kalanını tamamladık. Eskiden 6 saatte otomobille Anamur'a giderken, bugün yaklaşık 2,5 saatte duble yoldan, otoban kalitesindeki yoldan Anamur'a gidiyorum. Eskiden otobüsle 9 saatte gidilen yerlere, bugün 4-4,5 saatte gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 2002 yılından bugüne kadar toplamda 620 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık Mersin'e. Sadece şu konuştuğumuz proje, yaklaşık olarak 54 milyar lirayı geçiyor. Hızlı tren hattında da çalışmalar devam ediyor. Orada da bugünkü güncel rakamlarımız ile beraber yaklaşık 70 milyar liranın üzerinde bir maliyet var. Bunların hepsi Mersin için, Mersinliler için" ifadelerini kullandı.