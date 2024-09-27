Minik Alp, Şehit Babası için Park Açılışında - Son Dakika
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Minik Alp, Şehit Babası için Park Açılışında

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Minik Alp, şehit babasının adına açılan çocuk parkının açılışını yaptı Şehit bekçinin adına çocuk parkı açıldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde silahlı saldırıda yaralandıktan sonra hastanede tedavi gördüğü sırada 3 Ekim 2021 tarihinde şehit olan bekçi Fırat Doğan'ın...

27.09.2024 19:34  Güncelleme: 19:50
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Minik Alp, şehit babasının adına açılan çocuk parkının açılışını yaptı

Şehit bekçinin adına çocuk parkı açıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde silahlı saldırıda yaralandıktan sonra hastanede tedavi gördüğü sırada 3 Ekim 2021 tarihinde şehit olan bekçi Fırat Doğan'ın adı çocuk parkında yaşayacak. Parkın açılışına şehidin oğlu minik Alp'te katılarak kurdele kesti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya müdahaleye giden Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Gökçen Koşal ve Fırat Doğan'da silahlı saldırıya uğramış, Koşal saldırı sonucunda şehit olurken, Doğan ise ağır yaralanmıştı. 3 ay hastanede tedavi gören Fırat Doğan'da hayatını kaybederek şehit olmuştu. Süleymanpaşa Belediyesi de her iki şehidin adını yaşatmak için çalışma başlattı.

Bekçi Fırat Doğan'ın adı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan 100. Yıl Mahallesindeki bir çocuk parkına verilerek parkta tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören dualarla devam etti.

"Alçakça saldırı"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar törende yaptığı açıklamada, "Öncelikle parkımızın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Parkımıza, görevi başındayken uğradığı alçakça saldırı sonucu şehit düşen iki kahraman bekçimizden biri olan Fırat Doğan'ın ismini vermeyi uygun gördük. Bildiğiniz gibi Fırat Doğan, 14 Temmuz 2021'de Karadeniz Mahallesi'nde görevi başındayken silahlı saldırıya uğramış ve yaklaşık 3 ay hayata tutunduktan sonra 3 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştu. Şehit bekçimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyor, anısının bu parkta bir minnet göstergesi olarak yaşayacağına inanıyorum" dedi.

"Bireysel silahlanmayla topyekün mücadeleye başlanmalıdır"

Bireysel silahlanma konusuna da değinen Nallar açıklamasında yakın bir zamanda belediye meclis üyesinin de silahlı saldırıda kaybettiklerinin üzüntüsünü içerisinde olduklarını ifade ederek, "Değerli misafirler, Son dönemde kontrolsüz bir şekilde artan bireysel silahlanmanın tehlikelerini ve sakıncalarını her gün acı tecrübelerle idrak ediyoruz. En acil şekilde, en sert tedbirlerin alınarak bireysel silahlanmayla topyekün mücadeleye başlanmalıdır diyoruz. Kıymetli protokol üyelerimiz ve sevgili hemşehrilerim, Tasarruf tedbirleri ve borç yükümüzün kısıtlamaları altında tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehit Bekçi Fırat Doğan Parkımız, 100. Yıl Mahallemize ve Süleymanpaşamıza hayırlı, uğurlu olsun. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, iyi günler diliyorum" diyerek yakın bir zamanda aynı saldırıda şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal'ın adını da bir parka vermek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Minik Alp babasının adına açılan çocuk parkının açılışını yaptı

Törene Başkan Nallar'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaymakamlar, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehidin ailesi katıldı.

Konuşmaların ardından parkın açılışı için kurdele kesildi. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Yağız Alp'de annesinin yardımı ile babasının adına açılan parkın açılışında kurdele keserken duygu dolu anlar yaşandı.

Minik Alp, Şehit Babası için Park Açılışında
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Güvenlik, Tekirdağ, Genel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Genel Minik Alp, Şehit Babası için Park Açılışında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Alp, Şehit Babası için Park Açılışında - Son Dakika
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