Minik Hatice Eslem'in Konuşma Başarısı İlham Verdi

Minik Hatice Eslem'in konuşma azmi ilham oldu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Özel Eğitim Merkezi, ilçede yaşayan çocuklar için umut olmaya devam ediyor. Merkezde dil ve konuşma terapisi alan 6 yaşındaki Hatice Eslem, gösterdiği gelişimle hem ailesini hem de merkezdeki uzmanları sevindirdi.

Doğuştan konuşma güçlüğü yaşayan minik Eslem, merkezde aldığı bireysel terapi seansları sayesinde artık kendini daha net ifade edebiliyor. Eslem'in annesi Belma Aras, kızının üç ay gibi kısa bir sürede harfleri doğru şekilde çıkarabildiğini belirterek, "Artikülasyon bozukluğu vardı. Bazı harflerin çıkışını kavrayamıyordu. Özellikle 'ş' harfiyle ilgili sorun yaşıyorduk. Öğretmenimizin rehberliğiyle artık bu sesi doğru çıkarabiliyor. Dilini nasıl kullanması gerektiğini öğrendi. Konuşması daha anlaşılır hale geldi ve öz güveni arttı" dedi.

"Kızımın öz güveni arttı"

Merkezin ücretsiz olmasının ve başvuru sürecindeki hızlı geri dönüşlerin aileler için büyük bir avantaj olduğunu söyleyen anne Aras şöyle devam etti: "Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kızım severek geliyor, öz güveni arttı. Başta Eda Hocamız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Esenyurt Belediyesine böyle bir imkan sundukları için minnettarız" dedi.

Artık en sevdiği hobi konuşmak

Dil ve Konuşma Terapisti Eda Nur Kamacı ise Hatice Eslem'in eğitim sürecini şu sözlerle anlattı: "Seanslarımızın başında bazı sesleri çıkaramama ve konuşmada akıcılık sorunları vardı. Öğrencimizin ihtiyaçlarına uygun hazırladığımız özel program sayesinde kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi. Artık sesleri daha doğru çıkarabiliyor ve konuşması daha akıcı. Bu gelişim, sosyal hayatına da olumlu yansıdı."

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, her çocuğun potansiyeline inanarak onların gelişimi için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlar, hizmetle ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden veya 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak ulaşabilir.