Mısır Çarşısı'nda Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Mısır Çarşısı'nda Fahiş Fiyat Denetimi

28.05.2025 17:07
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Kurban Bayramı öncesi Mısır Çarşısı'nda fahiş fiyat ve eksik etiket kontrolü yapıldı.

Kurban Bayramı öncesi Mısır Çarşısı'nda fahiş fiyat denetimi

İstanbul Ticaret Müdürü İsmail Menteşe:

"143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım yapılıyor"

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'nda, İstanbul Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından fahiş fiyattan satış yapan ve eksik etiket bilgisi bulunduran işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen işletmelere para cezası kesildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Fatih Eminönü'ndeki Tarihi Mısır Çarşısı'nda fahiş satış yapan, eksik etiket bilgisi bulunduran işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim İstanbul Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.

Denetim öncesi açıklama yapan Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul'da 30 ilçede 40 ekibimizle 104 arkadaşımızla piyasa denetimini sürdürmekteyiz. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'na yönelik denetimlerimize ağırlık veriyoruz. Hem vatandaşlarımızın ekonomik faaliyetlerini korumak hem de düzensizlik oluşturan işletmelere yönelik denetimlerimizi perakendecilik toptancı hallerine, sebze hallerini, alışveriş merkezlerini, zincir marketleri diğer marketlere diğer alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

"143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım yapılıyor"

Denetimde kurallara uymayan işletmelere uygulanan cezai işlem tutarından bahseden Menteşe, "İşletmelerin ürün satış faturalarını denetliyoruz. Baklava, lokum, kuruyemiş türlerine, kolonya, kahve satış yerlerine yönelik hem alış hem satış faturalarını alacağız, karşılaştıracağız. Bunlara makul olmayan bir fark varsa aralarında bakanlığımız bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna iletiyoruz. Kurulumuz değerlendiriyor. 143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım yapılıyor. Bunların dışında etiketine bakıyoruz. Etiketlerde vatandaşı yanıltıcı her hangi bir yanlış anlamaya sebebiyet verecek durum olup olmadığına, fiyat etiketlerinde ürünün son fiyat değişim tarihini olup olmadığını kontrol ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ocak ayından bugüne denetim rakamlarına göre 9 bin 316 market denetlendi, 2,5 milyon ürün denetlendi"

Yılbaşından bugüne kadar idari yaptırım sayısından bahseden Başkan Menteşe, "Ocak ayından bugüne denetim rakamlarına göre 9 bin 316 market denetlendi. 2,5 milyon ürün denetlendi. 9 bin 298 restoran, kafe ve pastane denetimi gerçekleştirmişiz. Diğer sektörlere de denetim yaptık. Bu sektörler içinde 7 bin 848 işletmede de 31 bin ürünü incelemeye aldık. 5 ay içerisinde 200 milyon liralık işlem gerçekleştirdik" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki müdürlük personelleri, işletmeleri denetledi. Denetlemede işletmelerin fiyat etiketleri, fahiş fiyat satışı ile ürün isimlerinin farklı dillerde raflara konulmadığı tespit edildi. Kurallara uymadıkları belirlenen işletmelere para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Mısır Çarşısı, İstanbul, Politika, Ekonomi, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mısır Çarşısı'nda Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

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