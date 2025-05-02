Motosiklet Sürücüsünden Ambulansa Destek

Motosiklet sürücüsünden alkışlanacak hareket: Ambulansın yolunu böyle açtı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki ambulansı fark eden motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemi ile açtı. Motosiklet sürücüsünün örnek davranışı kameraya yansıdı.

Adapazarı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansa yol açarak örnek bir davranış sergiledi. Mithatpaşa Mahallesi'nde seyir halindeyken Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşıyan 112 ambulansını fark eden bir motosiklet sürücüsü, sergilediği davranışla takdir topladı. Vagon Sokak ve 922. Sokak üzerinde ambulansın ilerlemesini zorlaştıran yoğun trafiği fark eden motosiklet sürücüsü, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Ambulansın önüne geçerek diğer araç sürücülerini eliyle uyaran ve kornaya basan duyarlı sürücü, trafiği fermuar yöntemiyle açarak ambulansa yol verdi. Trafiği 'Fermuar' sistemiyle açmaya çalışan ve ambulansa adeta eskortluk yapan motosiklet sürücüsünün örnek davranışı, kameraya yansıdı.