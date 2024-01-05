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MSB'den 'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla özel olarak hazırlanan klibi paylaştı.
MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla paylaştı.
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