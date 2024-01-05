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MSB'den 'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi - Son Dakika
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MSB'den 'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' notuyla özel olarak hazırlanan klibi paylaştı. MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi 'Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' notuyla paylaştı.

MSB\'den \'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak\' klibi
05.01.2024 - 22:37,
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MSB'den 'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla özel olarak hazırlanan klibi paylaştı.

MSB, Kahraman Mehmetçik'in yer aldığı özel klibi "Göğün mavisini örten al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak" notuyla paylaştı.

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel MSB'den 'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den 'Al bayrak, biz var oldukça her daim dalgalanacak' klibi - Son Dakika
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