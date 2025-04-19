Muayeneden Geçen Aracın Sevinci Zurna ile Kutlandı - Son Dakika
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Muayeneden Geçen Aracın Sevinci Zurna ile Kutlandı

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Nevşehir'de bir vatandaş, muayeneden geçen otomobilinin sevincini zurna çalarak kutladı.

19.04.2025 15:12
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Otomobili muayeneden geçen vatandaş, sevincini zurna ile kutladı

Ekrem Ceylan:

Ön tarafı yaptırıyorum, arkada kusur çıkıyor"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobili muayeneden geçen bir vatandaş sevincini zurna çaldırarak kutladı.

Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde ikamet eden Yaşar Ekrem Ceylan; kullandığı aracı muayeneden sorunsuz geçince zurnayla kutlama yaptı. Yaklaşık 2 yıl önce aldığı 2 bin model aracını ilk defa muayeneye götüren Yaşar Ekrem Ceylan'ın aracında çok sayıda ağır kusur çıktı. Muayeneden kalan otomobilinin hasarlarını yaptıran Ceylan, aracını tekrar muayeneye götürdüğünde yine ağır kusurlar çıktığı için muayeneden geçemedi. Ceylan yaptığı açıklamada; "Aracımı muayene istasyonuna götürdüm fakat defalarca kaldı. Sürekli kusuru ve eksiği çıktı. Çıkan kusurlarını yaptırdım, muayene istasyonuna gittiğimizde yine kusurlar çıktı. İki üç defa denedik, olmadı. Son götürdüğümüzde de 'bu araç muayeneden geçerse zurna ile kutlayacağım' dedim. Aracım da son muayeneden kusursuz olarak geçti. Bende zurnalı kutlama yaptım" dedi.

"Aracım hep eksik" diyen Ceylan; "Ön takım, arka takım, hortumlar gibi onlarca kusur çıktı. Ön tarafı yaptırıyorum, arkada kusur çıkıyor. Onu da yaptırıyorum bu sefer lambası yanmıyor. Aracım 2 bin model. Yaklaşık iki yıldır bende" ifadelerini kullandı.

Sevincini zurna ile kutlayan Ceylan'ın görüntüleri de sosyal medyada paylaşınca videosunu milyonlarca kişi izledi.

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Otomobil, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Muayeneden Geçen Aracın Sevinci Zurna ile Kutlandı - Son Dakika

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