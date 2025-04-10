Murat Ongun'un Villası 350 Bin TL Aylık Kira ile Gündemde - Son Dakika
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Murat Ongun'un Villası 350 Bin TL Aylık Kira ile Gündemde

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un, aylık 350 bin TL kira ödediği villası dikkat çekiyor. Ongun, ikamet ettiği site içindeki lüks villaların kira bedellerinin 1,5 milyon TL'ye kadar çıkabildiğini belirtti.

10.04.2025 11:50  Güncelleme: 11:56
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Murat Ongun'un villasının aylık kirası 350 bin TL

Ongun: "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" demişti

Lüks sitede 1,5 milyon TL kira bedeli olan villalar da bulunuyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yaşadığı villanın bulunduğu site dron ile görüntülendi. Ongun'un aylık 300 bin TL ödediği kira ödediği villanın yer aldığı Acerkent sitesinde, 1,5 milyon TL kira bedeli olan villaların da yer alması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ev sahibi soruşturma kapsamında ifade verdi. Ev sahibi ressam Nilay Keser, savcılığa verdiği ifadede, Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile 14 Nisan 2024 tarihli bir kira sözleşmesi imzaladığını, çiftin yıllık toplam kira bedelinin ise 3 milyon 717 bin 400 TL olduğunu belirtti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında savcıya aylık 350 bin TL gelir beyanında bulunan Ongun'un, 300 bin TL olan aylık kirasını nasıl ödediği sorusu gündeme geldi. Ongun ise, "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Murat Ongun'un gündeme gelen villasının yer aldığı site dron ile görüntülendi. Aynı sitede 1,5 milyon TL kira beledi olan villaların yer alması da dikkat çekti.

Murat Ongun\'un Villası 350 Bin TL Aylık Kira ile Gündemde
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Murat Ongun'un Villası 350 Bin TL Aylık Kira ile Gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Ongun'un Villası 350 Bin TL Aylık Kira ile Gündemde - Son Dakika
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