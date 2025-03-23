Necmettin Nursaçan Esenyurt'ta Ramazan Coşkusunu Paylaştı - Son Dakika
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Necmettin Nursaçan Esenyurt'ta Ramazan Coşkusunu Paylaştı

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde Necmettin Nursaçan, vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan'ın manevi değerlerini paylaştı. Etkinlikler, ailelerin katılımı ile gerçekleştirilirken, çocuklar için çeşitli eğlenceler düzenlendi.

23.03.2025 16:50
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Necmettin Nursaçan Esenyurt'ta Ramazan coşkusunu ailelerle paylaştı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelen Necmettin Nursaçan, "Değerli Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Belediye Başkanlığı sadece bir beldenin imarı ile sınırlı değildir; halkın geleneklerinin ve kültürünün yaşatılması da oldukça önemlidir" dedi.

Esenyurt'ta geleneksel Ramazan eğlenceleri tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayına özel düzenlenen sohbet programında, Necmettin Nursaçan, Esenyurtlularla bir araya gelerek Ramazan'ın manevi boyutuna dair kıymetli bilgiler paylaştı. Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Nursaçan, katılımcılara Ramazan ayının manevi değerlerini hatırlatarak, bu tür organizasyonların toplum için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

"Bu hizmetin halkımıza sunulmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum"

Esenyurtluların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Nursaçan "Mübarek Ramazan gününde, Kadir Gecesi'nin gölgesi üzerimize düşmüşken buradaki aileleri görmekten mutlu oldum. Bu imkanı hazırlayanları tebrik ediyorum. Milletin derdini duymak, derdine deva hazırlamak çok önemli. Bu hizmeti halkımıza sunulmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Allah başarılarını daim kılsın" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın sohbetine doyamadım"

Esenyurt Belediyesinin hem çocuklar hem de yetişkinler için renkli etkinlikler düzenlediği söyleyen Emine Sercan, "Çok memnun oldum gerçekten. Çocuğum da çok mutlu oldu. İyi ki geldik. Hocamızın sohbetine doyamadım. Belediyemizden de çok memnunuz. Düzenlediği etkinlikler için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler

Sohbet programının öncesinde, Esenyurt Belediyesi tarafından geleneksel Ramazan eğlenceleri çerçevesinde birçok etkinlik düzenlendi. Çocuklar, Hacivat ve Karagöz gölge oyununu izleme, orta oyunu ve illüzyon gösterisi gibi etkinliklerle keyifli bir akşam geçirdi. Ayrıca, Ramazan yarışmaları ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Necmettin Nursaçan Esenyurt'ta Ramazan Coşkusunu Paylaştı - Son Dakika

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