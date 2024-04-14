Nesli tükenme tehlikesi altındaki akbaba Kars'ta görüntülendi
KARS - Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba Kars'ta görüntülendi.
Leşlerle beslendiği için 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Küçük Akbaba, Kars- Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Kars-Erzurum Karayolu Dikme köyü mevkiinde yol kenarında yiyecek ararken görüntülenen Küçük Akbaba, uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yiyecek aradı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.
Son Dakika › Genel › Nesli tükenme tehlikesi altındaki akbaba Kars'ta görüntülendi - Son Dakika
SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Okçuluk İl Yarışları'nda 10 derece elde ederek önemli başarıya imza attı. Yarışlarda, SANKO Okulları öğrencileri çeşitli kategorilerde il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.
Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) akademik ve idari personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, törende personelle tek tek bayramlaşarak bayramın birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir gün olduğunu belirtti ve Ramazan Bayramını kutladı.
AK Parti'den Ovacık Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şahin ve AK Parti'den Eskipazar Belediye Başkanı seçilen Serkan Civa, görevlerine başladı. Ahmet Şahin mazbatasını Karabük Adliyesi'nden alırken, Serkan Civa mazbatasını Eskipazar İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. Törene AK Parti milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesine CHP'den Belediye Başkanı seçilen Çetin Çay, mazbatasını alarak görev başı yaptı. Çağlayan'ın turizm incisi Çağlayan'da, Çağlayan Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleşti.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO ülkelerinin dışişleri bakanları gayri resmi toplantısının 2025'te Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
31 Mart seçimlerinde beklediği neticeleri alamayan AK Parti'de aralarında Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 yetkili ve 3 bakanın istifasının isteneceği iddia edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başarısız bulunduğu öne sürüldü.
Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtilirken, 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın 50 TL'lik banknotlarda ise eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcısının imzaları bulunacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, TEM Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun belirli kesimlerinde trafiğe kapatılan şeritler bulunuyor. Samsun-Ordu yolunda sürücüler Ünye içine yönlendiriliyor. Yüksekova-Esendere yolunda kontrollü ulaşım sağlanıyor. Isparta-Antalya yolunda geliş istikameti trafiğe kapatılacak. Çanakkale-Çan yolunda kontrollü ulaşım devam ediyor. Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunda iki yönlü ulaşım gerçekleştiriliyor. Artvin-Erzurum yolunda ise heyelan nedeniyle tek şeritli ulaşım sağlanıyor.
Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de (ABD) bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atamasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre ABD Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.
McDonald's, İsrail-Hamas savaşının ardından düzenlenen boykotun ardından, İsrail'deki tüm restoranlarının ana şirket tarafından geri satın alınacağını duyurdu. Şirket, İsrail'de McDonald's'ın 225 restoranını işleten ve 5 bin kişi istihdam eden Alonyal şirketiyle anlaşma yapıldığını belirtti. Alonyal'ın İsrailli askerlere bedava yiyecek dağıtmasından sonra McDonald's eleştiri almıştı. Satışın koşulları açıklanmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?