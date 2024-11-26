Nevşehir'de 153 Köy Yolu açıksır - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Nevşehir'de 153 Köy Yolu açıksır

Nevşehir'de kar nedeniyle 153 köy yolu açık tutuldu, ekipler aralıksız çalıştı ve araçları kurtardı.

26.11.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 153 köy yolu ulaşıma açık

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Özel İdaresi, Cumartesi gecesi başlayan ve Pazar-Pazartesi günleri de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 24 saat aralıksız çalıştı.

Pazar günü sabah saatlerinde karla mücadele çalışmalarına başlayan İl Özel İdaresi, 153 köyün yollarını açık tutmak için var gücüyle çalıştı. Karla birlikte etkili olan fırtınanın ekiplere zor anlar yaşatmasına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, bir taraftan kapanan yolları açtı, bir taraftan da yollarda mahsur kalan araçların imdadına yetişti. Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala- Çakıllı arasında yolda kalan yolcu minibüsü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Özyayla-Özlüce arasında mahsur kalan bir otomobilin de imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Kurtarılan araç şoförü ekiplere teşekkür etti.

Nevşehir Çardak köyü yolu Cezaevi yakınlarında yük taşıyan bir tır da yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole saplandı. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, tırı greyder yardımıyla kurtararak yola devam etmesini sağladı. Ekipler, gün boyunca onlarca aracı kurtardı. Diğer taraftan karın ve fırtınanın şiddetli olduğu bölgelerde açılan köy yolları yeniden kapandı. Ekipler, kapanan yolları yeniden açmak için sabah saatlerine kadar mesai yaptı.

Ekipler, yolların açık kalması için yollarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Nevşehir İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Nevşehir, Sağlık, Ulaşım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Nevşehir'de 153 Köy Yolu açıksır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 153 Köy Yolu açıksır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.