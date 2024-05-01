Nevşehir'de sağanak yağış ulaşımı etkiledi

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Nevşehir'de sağanak ulaşımı etkiledi

NEVŞEHİR - Meteorolojinin Sarı kod ile uyardığı iller arasında yer alan Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış ulaşım da aksamalara neden oldu.

Öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış Nevşehir çevresinde sele dönerken bir çok iş yeri sular altında kaldı. Ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Nevşehir Aksaray karayolu Organize sanayi mevkiinde biriken sel suları nedeniyle birçok araç yolda kalırken bazı araçlarda çamura saplandı. Ekipler karayolunu trafiğe açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Nevşehir Aksaray karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor.