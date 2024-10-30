Niğde'nin Küflü Peynirlerine Yoğun Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Niğde'nin Küflü Peynirlerine Yoğun Talep

Niğde'de üretilen 7 çeşit doğal peynir, yurtdışından yüksek talep görüyor. Siparişlere yetişilemiyor.

30.10.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küften gelen lezzet: Niğde'nin 15 metre derinlikteki mağaralarda üretilen peynirler yok satıyor

NİĞDE - Niğde'de İl Özel İdaresi tarafından açılan doğal mağarada 5 yıl önce peynir üretimine başlayan Erbişim çifti geliştirdikleri peynirlerin siparişlerine yetişemiyor.

Yaptıkları AR-GE çalışmaları ile 'Niğde Mavisi', 'Niğde Beyazı', 'Tabal', 'Niğde Küflü Peyniri' gibi 7 ayrı çeşit geliştiren ve geliştirdikleri peynirlere bölgeye özgü isimler veren Recai ve Dilek Erbişim çifti, ünlü Fransa'nın Rokfor peynirine benzeyen küflü peynirler üretiyor.

Yerin 14 metre altında bulunan doğal mağarada 7 ay bekletildikten sonra olgunlaşan peynirler, 12 derece sıcaklığa sahip yüzde 99 civarında da nem bulunan ortam sayesinde doğal bir antibiyotiğe dönüşüyor.

Kendi hayvan çiftliğindeki sütü değerlendirmek için peynir üretmeye başladıklarını ve ünlü Fransa'nın Rokfor peynirinden etkilenerek peynir çeşitlerini geliştirdiklerini aktaran Recai Erbişim amaçlarının doğal peynirleri herkesin tatması olduğunu söyledi.

Aromasını ve lezzetini küf sayesinde alıyor

Erbişim; "Bundan 5 yıl önce AR-GE çalışmasına başladık ve bir peynir çeşidi yapalım diye yola çıktık şimdi geliştirdiğimiz peynir sayısı 7 oldu. Peynirlerin üzerini ilk olarak küf kaplıyor sonrasında rengi kırmızıya dönüyor ve bu olgunlaştığı anlamına geliyor. Aromasını ve lezzetini mağaralarda bulunan küften alıyor. Bu küf de analiz yaptığımızda doğal antibiyotik olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Azerbaycan, Amerika, İngiltere gibi ülkelere peynir gönderdiklerini söyleyen Recai Erbişim, taleplere karşılık veremediklerini söyleyerek; "Peynirlerimiz çok değer görüyor, tabi ki öncelik kendi ülkemiz insanına bunu tattırıp yedirmek ama asıl hedefimiz ihracat yapmak. Özellikle şefler tarafından çok beğeniliyor ve bize teşekkür ederek Türkiye'de böyle bir açığın var olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Geliştirilen peynirlere yöreye özgü isimler veriliyor

Geliştirdikleri 7 çeşit peynire bölgeye özel isimler verdiklerini söyleyen Dilek Erbişim ise, çeşit geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizerek; "7 çeşit peynirimiz var. Niğde Obruk Kaşarı, Niğde Beyazı, Niğde Tabal, Kapadokya Mağara, Niğde Kütük Peyniri, Niğde Obruk Tulum ve Niğde Mavisi. Eşim isim bulma konusunda çok iyi mesela Niğde Kütük Peyniri, kütük şekline benziyor diye o ismi verdi. Şu anda satışlarımız gayet güzel gidiyor, yurt dışından da çok talep var ama çok yüksek talep olduğu için onu karşılayacak gücümüz yok. Hedefimiz daha da büyümek" diye konuştu.

Doğal ortamda sağlanan uzun küflenme süresi ile aromasını ve lezzetini alan peynirlerin ihraç edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Tarım, Genel, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Genel Niğde'nin Küflü Peynirlerine Yoğun Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'nin Küflü Peynirlerine Yoğun Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.