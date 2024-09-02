Nilüfer Belediyespor'un smaçörü Lopez'e veda - Son Dakika
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Genel

Nilüfer Belediyespor'un smaçörü Lopez'e veda

Bursa'da evinde ölü bulunan Nilüfer Belediyespor'un smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez için tören düzenlendi. Lopez, düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

02.09.2024 19:37
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Nilüfer Belediyespor'dan evinde ölü bulunan smaçör Lopez'e veda

Evinde ölü bulunan Nilüfer Belediyespor'un smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez için tören düzenlendi

BURSA - Bursa'da 4 gün önce evinde ölü bulunan Nilüfer Belediyespor'un Porto Riko'lu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez için, tesislerde tören düzenlendi. Lopez, düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

29 Ağustos günü antrenmana katılmayan Porto Riko'lu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez'in takım arkadaşları, durumdan şüphelenerek Lopez'in Beşevler'de bulunan evine gitti. Eve giren takım arkadaşları Lopez'in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Lopez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Lopez'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemenin ardından Lopez için Üçevler Spor Tesisi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediyesporlu oyuncular ve Lopez'in ailesi katıldı. Tören, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or'un konuşmalarıyla başladı. Başkan Or, "2024-2025 sezonu için anlaştık. Bursa'mıza, evimize geldi. Hoşgeldin dedik, bugün de güle güle demek için buradayız. 3 hafta olmuştu ilimize geleli. Birkaç antrenmanı izledim neşeli, takıma uyumlu bir sporcuydu. Lopez'i hiç unutmayacağız" dedi.

Öte yandan törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, "Hepimizi çok üzen bir durum. Pilar Marie Victoria Lopez daha 29 yaşındaydı. Maalesef onu kaybettik. Doğal bir ölüm, hepimiz çok üzüldük. 5 gündür hepimiz içimize ağladık" dedi.

Yapılan törende Lopez'in takım arkadaşları ayakta durmakta güçlük çekti. Tören sonrası takım arkadaşları ve Lopez'in ailesi tabutun başında gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nilüfer Belediyespor'un smaçörü Lopez'e veda - Son Dakika

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