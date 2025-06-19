Nuri Erbak Lisesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Nuri Erbak Lisesi'nde Mezuniyet Coşkusu

19.06.2025 14:25
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Nuri Erbak Anadolu Lisesi mezuniyet töreninde başarı ödülleri Ömer Kızıl tarafından verildi.

Nuri Erbak Anadolu Lisesi'nde, torun Ömer Kızıl'dan başarılara ödül

BURSA - Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Nuri Erbak Anadolu Lisesi'nde, mezuniyet töreni coşku ve gurur dolu anlara sahne oldu. Öğrenciler bayrak teslimiyle geleneği sürdürürken, dereceye girenlere ödüllerini Nuri Erbak'ın torunu Ömer Kızıl takdim etti.

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Nuri Erbak Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreniyle bir nesli daha uğurladı. Okulda dereceye giren öğrencilere, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl tarafından saat hediye edildi. Okul birincisi Zeynep Zülbiye Dabağcı, ikincisi Elanur Genç ve üçüncü olan Gonca Yılmaz, başarılarının ödüllendirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, takdim edilen hediyeler gençler için anlamlı birer teşvik oldu. Mezun olan öğrenciler, Türk bayrağı ve okul flamasını 11. sınıf arkadaşlarına devrederek okulun köklü geleneğini sürdürdü. Yoğun katılımla gerçekleşen mezuniyette, öğrenci ve velilerin yanı sıra öğretmenler de büyük heyecan ve gurur yaşadı.

Dedesinin okulunda, torunundan ödüller

Okulun kuruluş sürecine dair duygularını paylaşan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, "Dedemin yaptığı bu okulda, 1986 yılında ortaokul binasının temeli atıldığında ben 15 yaşındaydım. 1991 yılında lise binamız tamamlandı. Sadece okulumuzu Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmekle kalmadık, ailecek her zaman okulumuzun yanında olduk. Maddi, manevi her türlü kültürel etkinliğinde destek verdik. Bugün de mezuniyet töreninde tekrar buradayız" diyerek okulun kendisi ve ailesi için taşıdığı önemi vurguladı.

Kızıl, Türkiye genelinde pek çok hayırseverin okul yaptırarak devlete bağışladığını belirtti ve bu desteklerin okulun ihtiyaçları doğrultusunda devam etmesinin önemine dikkat çekerek, "Sadece okulları devlete vermekle kalmasınlar. Devletin yanında da olsunlar. Okulların diğer ihtiyaçları için de okul yönetimiyle birlikte hareket ederlerse, dedelerinin ve babalarının isimleri çok daha güzel ve anlamlı şekilde anılır. Biz bundan büyük bir gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz" dedi.

Eğitime sürdürülebilir destek

Yıllardır süregelen bu aile geleneğini bu yıl kendisinin temsil ettiğini belirten Kızıl, "15 yaşında geldiğim bu güzel okula, bugün ikinci mezuniyet töreni için tekrar geliyorum. Yarın ise kuzenim Nuri Cem Erbak buraya gelecek" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Okul Müdürü Arif Biçer, "Bugün Nuri Erbak Anadolu Lisesi olarak, dört yıl önce büyük umutlarla okulumuza gelen 162 öğrencimizi mezun etmenin onurunu, gururunu ve hüznünü birlikte yaşıyoruz. Emanet olarak aldığımız kıymetli evlatlarınızı, bir eğitimci ve ebeveyn olarak bütün idarecilerim, öğretmenlerim ve personelimle birlikte hizmet ederek; kendine güvenen, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen, sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içinde tekrar takdim ediyoruz" diye konuştu.

1989 yılında, eğitime gönül vermiş hayırsever iş insanı Nuri Erbak'ın girişimleriyle temeli atılan okul, 1990-1991 eğitim öğretim yılında 59 öğrenciyle eğitim hayatına başladı. 1994-1995 yılından itibaren Yabancı Dil Ağırlıklı Lise bölümüyle gelişimini sürdüren kurum, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsü kazanarak bugünkü kimliğine kavuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nuri Erbak Lisesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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