Genel

Öğrenciler için risk teşkil eden vinç belediyeyi harekete geçirdi

İSTANBUL - Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu bitişiğindeki inşaat çalışmasında kullanılan kule vinç öğrenciler açısından risk oluşturunca Büyükçekmece Belediyesi harekete geçti.

Çakmaklı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yanında başlatılan inşaat çalışmasında kurulan vincin okulun üzerinden inşaat malzemesi taşıması okul yönetimi ve öğrenci velilerinde endişe oluşturdu. Çakmaklı Cumhuriyet İlköğretim Okulu yönetimi ve öğrenci velilerinden gelen uyarı üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından inşaat çalışmalarına kısıtlama getirdi. İnşaat firması ile yapılan görüşmelerin ardından mevcut kule vincin taşıyıcı kolları 10 metre kısaltıldı. Vince switch monte edilerek, okul yönüne dönmesi engellendi. İnşaatta vinç ile yapılacak çalışmalar da ders saati bitişi sonrasında saat 17: 00 dan sonra yapılacak. Ayrıca belediye ekipleri tarafından inşaat bölgesindeki denetimler de arttırıldı.

"Yerinde kontrol ettik, tüm tedbirler alındı"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, gereken tüm tedbirlerin alındığını belirterek "Çakmaklı'da bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki velilerimizin belediyemize yapmış olduğu uyarılar neticesinde Çakmaklı'da bu okulların yanındaki devam eden inşaat ile ilgili bulunan kule vinç ile ilgili belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yerinde kontrol ettik. Kontrolden sonra bu vincin 10 metrelik kısmının sökülerek kaldırılması, araya swich konularak vincin dönüş şeklinin okulların üzerine gelmeyecek şekilde ayarlanması için firma yetkilileriyle görüştük. Bu çalışmalar yapıldı. Ayrıca vincin kullanımını okulların tatil olduğu saat 16.30'dan sonra 17.00'dan sonra vincin kullanılması gerektiği konusunda karar alındı. Oradaki inşaat firması vinci çocukların okulu terk ettikten sonra 17.00'dan sonra kullanacaklar ve mesai saatlerini gece biraz daha uzattık. Akşam çalışmasına daha çok ağırlık verecekler. Bizim burada hiçbir çocuğumuza bir zeval gelmemesi, hiçbir vatandaşımıza zeval gelmemesi için gerekli bütün tedbirleri belediye olarak almış durumdayız" şeklinde konuştu.