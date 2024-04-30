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Okul Sporları Kürek Yarışları Haliç'te gerçekleştirildi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Okul Sporları Kürek Yarışları Haliç'te gerçekleştirildi. Şampiyonaya 11 ilden 248 sporcu katıldı.

Okul Sporları Kürek Yarışları Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde bulunan Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 11 ilden 248 sporcu katıldı. Sporcu gençler bir taraftan şampiyonada dereceye girmek için mücadele ederken diğer taraftan organizasyonun tadını çıkardı. Yarışlar heyecan dolu görüntülere sahne oldu.

"248 sporcumuz bu sabah saatlerinden itibaren yarışmaya başladılar"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Burak Anlatıcı gerçekleştirilen yarışlarla ilgili, "Şu an içerisinde bulunduğumuz organizasyon okul sporları kürek branşında Türkiye şampiyonası. 11 ilden 248 sporcumuz bu sabah saatlerinden itibaren yarışmaya başladılar. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan Fatih Belediyesi'nin Kano ve Kürek Sporları Merkezi. Bu organizasyon tabii Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonu. Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte yaptığımız ve Fatih Belediyesi'nin destekleriyle, iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Dün teknik toplantıyla başlayan müsabakalar bugün saat 10 itibariyle fiilen başladı. Saat 3 buçuk civarında da yarışmanın tamamlanmasıyla inşallah 248 sporcumuz dereceye girecek. Başarı belgeleri, madalyaları ve kupaları takdim ederek inşallah sağ salim illerine uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Hem eğleniyoruz hem de ciddi antrenmanlarımız da oluyor"

Nazen Arıcı organizasyon sayesinde hem yarıştıklarını hem de eğlendiklerini belirterek, "Bu spora 2 yıl önce başladım. Şu anda yıldız kızlar kategorisinde yarış yaptık. Yarışımız gayet güzel geçti. Ondan öncesinde de genç erkek, kategorisinin de dümencisiydim. Yarışımız güzel geçti. Onda ikincilik bekliyoruz. Diğer iki çift de yarışımızda da birincilik bekliyoruz. Aynı zamanda bu sporu yaparken hem eğleniyoruz hem de ciddi antrenmanlarımız da oluyor" dedi.

"Bu ortamda bulunmak kesinlikle güzel bir şey"

Arkadaşlarıyla beraber bu ortamda bulunduğu için memnun olduğunu söylen Ecem Aydın, "Çok eğlenceli ve çok zor geçiyor. Biz bu yarışa aylardır çalışıyoruz ve açıkçası bizim kategorimiz gerçekten zor bir yarış. Üzerinde durması en zor teknelerden bence bir tanesi ve bu bizim için hem düşme tehlikesi hem de birinci olma heyecanı. İkisi birlikte oluyor. ve bu yorucu bir şey aslıda. Arkadaşlarımla beraber bu ortamda bulunmak kesinlikle güzel bir şey" dedi. Son olarak Doruk Akça ise, "Çok güzel geçti bu yarış ilk yarışımdı. Hafif bir aksilik yaşadım. Onun dışında çok güzel, ortam çok iyi. Çok eğlenceli bir spor. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.