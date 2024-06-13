Okunan şiir, gazi ve şehit yakınlarını ağlattı - Son Dakika
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Genel

Okunan şiir, gazi ve şehit yakınlarını ağlattı

Karaman'da düzenlenen 'Şehidimi Tanıyorum, Anısını Yaşatıyorum' programında 13 yaşındaki bir öğrenci okuduğu şiirle salondaki gazi ve şehit yakınlarını duygulandırdı. Programda okunan şiirler ve koro gösterileri büyük beğeni topladı. Şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

13.06.2024 14:18
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Okunan şiir, gazi ve şehit yakınlarını ağlattı

Karaman'da 'Şehidimi Tanıyorum, Anısını Yaşatıyorum' programında duygulu anlar yaşandı

KARAMAN - Karaman'da 'Şehidimi Tanıyorum, Anısını Yaşatıyorum' programında 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi okuduğu şiirle salondaki gazi ve şehit yakınlarını ağlattı.

Karaman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Şehidimi Tanıyorum, Anısını Yaşatıyorum' programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okunan Kur'an-ı Kerimin ardından Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim'in bir konuşma yaptı. Programda okunan şiirler ve koro gösterileri ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Düzenlenen programa merkeze bağlı Sudurağı beldesi Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'ndan katılan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aksoy Aslandere okuduğu '30 Kuş' isimli şiiri ile salondaki gaziler ve şehit yakınlarını duygulu anlar yaşatarak ağlattı.

Bir şehidi temsil etmek gerçekten çok güzel bir duyguydu

Okuduğu şiirle salondakileri ağlatan Aksoy Aslandere, "Burada görev aldığım için çok mutluyum. Koordinatör öğretmenim ile aileme beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Bir şehidi temsil etmek gerçekten çok güzel bir duyguydu. Sahneye çıktığımda önce heyecanım yoktu ama sonradan heyecanlandım. İnsanlara o anki duygularımın geçtiğini anladım ve heyecanlandım ama sağ salim bitirdim. Bu programı düzenledikleri için çok teşekkür ederim" ifadeleriyle duygularını ifade etti.

Karamanlı şehidin annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevi başında geçirdiği kaza sonucu 13 Şubat 2024 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın annesi Zehra Tuğay şiir konseri sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Salon dışına çıkan şehit annesi görevlilerce kolonya ve su verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Program, mektup ve şiir yarışması birincilerine hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Karaman, Hakim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Okunan şiir, gazi ve şehit yakınlarını ağlattı - Son Dakika


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