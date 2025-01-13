Oltu'da Zorlu Kış Yürüyüşü - Son Dakika
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Oltu'da Zorlu Kış Yürüyüşü

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Oltu doğaseverler, karda 12 km yürüyüş yaparak 2025'e keyifli bir başlangıç yaptılar.

13.01.2025 10:39
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Doğaseverlerden karda zorlu yürüyüş

ERZURUM - Oltu doğaseverler, 2025 yılı ilk yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde başlayan yürüyüş, Oltu Şendurak Mahallesi'nden Şendurak Kalesi'ne kadar devam etti. Yürüyüş grubu, yaklaşık 12 kilometrelik parkuru, 60 santimetre karla kaplı ve zorlu bir ortamda tamamladı. Hava sıcaklığının ideal seviyede ve güneşli olması ise katılımcılara yürüyüş boyunca büyük bir keyif verdi.

Oltu Doğa Severler Grubu'ndan öğretmen Emre Kızıltan, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Oltu Doğa Severler Grubu ve Erzurum Yürüyüş Grubu ile çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Şendurak Mahallesi'nden Şendurak Kalesi'ne kadar yaklaşık 12 kilometre yürüdük. Güneşli havada kar kırarak keyifli bir yürüyüş yaptık. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Erzurum Yürüyüş Grubu'ndan Ziya Amil ise "Bugün Oltu Yürüyüş Grubu ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz yürüyüşten çok keyif aldık. Şendurak Mahallesi'nden Şendurak Kalesi'ne kadar yaklaşık 12 kilometre yürüdük ve sonrasında piknik yaparak kebabımızı yedik. Oltu grubuna teşekkür ederiz, biz de onları Erzurum'a davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Her iki grubun üyeleri, doğa ile iç içe bir gün geçirerek 2025 yılına keyifli bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

Oltu\'da Zorlu Kış Yürüyüşü
Kaynak: İHA

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