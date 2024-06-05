Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu - Son Dakika
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Genel

Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkisine neden oldu. Şantiye sorumlusu, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgisi olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi ve hukuk sürecini başlattıklarını ifade etti.

05.06.2024 10:18
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Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu

Canlı insanla sağlamlığı gözlemlenen deprem kabininin testi tepkiye neden oldu

-Yıkımcı Osman Karslı, "Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi yıkımı yapan firmanın tepkisine neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu. İçerisine manken yerine canlı insan konularak gerçekleştirilen teste tepki gösteren şantiye sorumlusu Osman Karslı, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgileri olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

"Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik"

Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuk sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu - Son Dakika

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