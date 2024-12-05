Palandöken'de Kızak ve Kayak Keyfi

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Palandöken'de kızak keyfi

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde çocukların kızak keyfi zaman zaman güldüren anlara da sebep oluyor.

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon erken açılmıştı.

Aralık ayının ilk haftasında başlayan kayak keyfi özellikle hafta sonunda Palandöken'de renkli görüntüler oluşturdu. Pistlere zaman zaman da suni karla destek veriliyor. Erzurum ve çevre illerden Palandöken'e gelen kayak severler kayak güzel anlar yaşadı. Çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükleri kayak yapmanın tadını çıkardı.

Aileler güneşli hava çocuklarıyla birlikte kayak yaparken, "Palandöken çok güzel. Sezonun erken açılmasından dolayı çok mutluyuz. Kar kalitesi ve pistler çok güzel. Herkesi Palandöken'e kayak yapmaya davet ediyoruz" dediler.