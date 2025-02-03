Paraşütçünün gökyüzü sefası aydınlatma direğine takıldı: O anlar böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt ile uçuş gerçekleştiren paraşütçü aydınlatma direğine takılarak mahsur kaldı.
Olay, İskenderun ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Uçuş gerçekleştiren İ.Ö. isimli paraşütçü iniş esnasında aydınlatma direğine takıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan paraşütçü itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla direkten kurtarıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Genel › Paraşütçü Aydınlatma Direğine Takıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?