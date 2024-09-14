Pendik'te 19. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması

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Geleneksel sanatlar Pendik'te buluştu

Dev otağ çadırı dron ile görüntülendi

İSTANBUL - 19. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması "Dokuma Sanatı" konseptiyle kapılarını açtı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserleriyle katıldığı buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına kurulan dev otağ çadırı ise büyük ilgi gördü.

Pendik Belediyesinin bu yıl 19'uncusu düzenlediği Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması "Dokuma Sanatı" konseptiyle başladı. Pendik Sahil Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sonrası kapılarını açan buluşmaya yabancı ülkelerden olmak üzere toplamda 60'a yakın el sanatları ürünleri yapan sanatçı katıldı. Halı dokumasından Şile bezine, Siirt battaniyesinden Van halısına kadar birçok geleneksel sanat ürünü sergilendi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve birçok siyasi parti ilçe başkanları törenin ardından geleneksel sanat ürünlerinin bulunduğu stantları ziyaret etti. Yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması 13 Eylül Cuma günü başlayıp, 22 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.

Otağı çadırına yoğun ilgi

19'uncusu düzenlenen Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması'nda el yapımı birbirinden kıymetli eserler sergilenirken özellikle alanda bulunan Türk geleneğini temsil eden Otağı çadırı alana gelen yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Başkan Ahmet Cin'in de ziyaret ettiği otağı çadırını ziyarete gelen vatandaşlar çadırın içerisine girerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Geleneksel sanatlar bizim için hakikaten çok değerli"

19'uncusu düzenlediği Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması'nda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bu geleneksel sanatlar bizim için hakikaten çok değerli, hem özellikle gönül coğrafyamızda bulunan ülkelerin sanatlarının hemhal olması, birbiriyle temaşa etmiş olması bizim için çok önemli. O yüzden 19'sunu bu yıl gerçekleştirmiş oluyoruz. Yurt dışından 9 tane ülkeden sanatçılarımız var. Toplamda 60 civarında sanatçımızın yer aldığı ve geleneksel sanatlarda üretmiş oldukları ürünlerin burada sunumunu gerçekleştirmiş olacaklar. Hem ülkeler arasında kaynaşmaya sebebiyet veriyor, hem de sanatçılarımızın birbirleriyle olan bağlantılarını daha kuvvetli hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem ülkemize bu sanatın merkezi olma noktasındaki çalışmalara bir örnek göstermiş oluyoruz. Hem de Pendik'te de bu tür sanat faaliyetlerinin zaten yoğun bir şekilde yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu sanatlarla beraber de bir sanat kenti olma yolundaki gayretlerimiz devam ediyor" dedi.

"Sanata katkı sunmaya çalışıyoruz"

Başkan Ahmet Cin, "9 ülkeden sanatçılarımız var. İstanbul dışında ve Türkiye'nin birçok şehrinden katılan sanatçılarımız var. Kendine has özellikleri olan ve yöresel olarak da hakikaten orada geleneksel sanatlarımızı yaşatmaya çalışan ailelerin, sanatçılarımızın buluştuğu bir nokta olarak bu festivali değerlendiriyoruz. Buradaki oluşturulan dostluklar ülkeler arasındaki, uluslararası düzeyde de bir kaynaşmanın vesilesi oluyor. Sanatçılarımız buradan hakikaten ayrılırken çok duygusal anlar yaşandığını yaşadık, biz de şahit olduk. Bu çalışmalarımız, gayretlerimiz devam etmiş olacak. Sanata katkı sunmaya çalışıyoruz, özellikle de her sanata değer vermeye çalışıyoruz. Bugün de geleneksel sanatlarla ilgili merkezde yaptığımız, Pendiğimizi inşallah bu festivalimizin açılışını gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.