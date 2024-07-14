Pendik'te sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiye ve kartonlu önlem - Son Dakika
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Genel

Pendik'te sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiye ve kartonlu önlem

İstanbul'un Pendik ilçesinde sıcaklıkların rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar şemsiye ve karton ile güneşten korunmaya çalıştı. Pendik'te bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının ise karton ile güneşten korunmaya çalıştığı görüldü. Kimi vatandaş ise parklarda ve ağaç gölgelerinin altında oturarak serinlemeye çalıştı. Şemsiye ile güneşten korunmaya çalışan bir vatandaş, sıcaklara karşı böyle bir önlem aldıklarını ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. Başka bir vatandaş ise bronşit hastalığına rağmen evde oturamadığı için dışarı çıktığını ifade etti.

14.07.2024 18:54
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Pendik'te sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiye ve kartonlu önlem

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesinde sıcaklıkların rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar şemsiye ve karton ile güneşten korunmaya çalıştı.

İstanbul'da sıcaklıklar ve nem rekor seviyeye ulaştı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar güneşten korunmak için önlemler aldı. Pendik'te bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının ise karton ile güneşten korunmaya çalıştığı görüldü. Kimi vatandaş ise parklarda ve ağaç gölgelerinin altında oturarak serinlemeye çalıştı.

Şemsiye ile güneşten korunmaya çalışan Murat Lermi isimli vatandaş, "Artan sıcaklara karşı kendimizce böyle bir önlem aldık. Elimizden geldiğince gölgede kalmaya çalışıyoruz, şemsiye koruyor. Nemden korumaz ama güneşten koruyor. Kendince herkes önlem almaya çalışıyor. Bugün şemsiye ile çıktım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamak lazım, çocukların özellikle altıya kadar dışarı çıkmamaları lazım, yetkililer uyarıyor. Uyarıları dikkate almamız lazım" dedi. Hasan Ateş isimli bir vatandaş ise, "Hava çok sıcak, gölgede oturuyoruz. Sıcak olduğu için çınar ağacının dibinde oturuyoruz. Her gün gelmiyorum, ara sıra gelip oturuyoruz. Evde oturamıyoruz, bir de bronşit var bende, mecbur çıkıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Pendik'te sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiye ve kartonlu önlem - Son Dakika

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