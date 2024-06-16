Polis memuru çatıda ayağı ipe dolanan kargayı kurtardı - Son Dakika
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Genel

Polis memuru çatıda ayağı ipe dolanan kargayı kurtardı

Yalova'da bir binanın çatısında mahsur kalan karga, polis memurunun çabalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis memuru, çatıya çıkarak kargayı ayağına dolanan iplerden kurtardı ve serbest bıraktı.

16.06.2024 21:15
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Polis memuru çatıda ayağı ipe dolanan kargayı kurtardı

YALOVA - Yalova'da bir binanın çatısından bulunan ipe ayakları dolanarak mahsur kalan karga bir polis memurunun gayretleriyle kurtarıldı.

Merkez ilçe Rüstempaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında bulunan ipe dolanarak mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kargayı bulunduğu bölgeden kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıya çıkan polis memuru kargayı ayağına dolanan iplerden kurtararak serbest bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Polis memuru çatıda ayağı ipe dolanan kargayı kurtardı - Son Dakika

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